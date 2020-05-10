Представлены материнские платы MSI MEG Z490 Unify и MEG Z490I Unify

Компания MSI пополнила ассортимент материнских плат моделями MEG Z490 Unify и MEG Z490I Unify, которые ориентированы на геймеров и энтузиастов. Отдельно отметим подсистему питания на эксклюзивной архитектуре с цифровым стабилизатором напряжения и схемой 16+1 со сдвоенными фазами в первой модели и прямым подключением фаз во второй модели, которая относится к типоразмеру mini-ITX.

Новинки также характеризуются системой охлаждения на основе радиатора и вентиляторов на двойных шарикоподшипниках, алюминиевым кожухом, радиаторами M.2 Shield Frozr для охлаждения твердотельных накопителей, слотами расширения PCIe Gen4, проводным сетевым интерфейсом 2.5 GbE и беспроводным Wi-Fi 6, портом Thunderbolt 3 в MEG Z490I Unify и тремя слотами Turbo M.2 (32 Гбит/с) в MEG Z490 Unify. Цены и даты начала продаж будут объявлены позже.
Комментарии и отзывы MSI MEG Z490 Unify
Обзоры:
Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)Лучшие материнские платы для Intel Core i9 9900K. ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
Обзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платыОбзор ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI). Тесты материнской платы
Лучшие материнские платы для AMD на чипсете х570. ASUS ROG Crosshair VIII FormulaЛучшие материнские платы для AMD на чипсете х570. ASUS ROG Crosshair VIII Formula
Новости:
ASUS объявила список материнских плат чипсета A520

ASUS уже представила материнские платы нового чипсета AMD B550 с полной совместимостью процессоров AMD Ry...
Обзор ASUS TUF Z390-PRO GAMING. Лучшая плата под разгон Intel Core i5-9600K

Ожидается, что уже с начала мая Intel начнет массовый выпуск процессоров 10 поколения с сокетом LGA-1200 ...
Представлены материнские платы BIOSTAR RACING B460GTA и RACING B460GTQ

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, сегодня показала ...
Обзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПКОбзор Xiaomi Bluetooth Wireless Computer Speaker. Беспроводные колонки для ноутбука и ПК
Обзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофономОбзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофоном
Лучший проектор для домашнего кинотеатра. Acer C202iЛучший проектор для домашнего кинотеатра. Acer C202i
Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство Обзор Defender WPL-01. Беспроводное зарядное устройство
Обзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудованияОбзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудования
HMD Global выпустила обновление Android ...
HMD Global выпустила обновление Android Компания HMD Global выпустила обновление Android 10 для смартфона Nokia 7.2. ...
ASRock представила новую технологию разг...
ASRock представила новую технологию разгДо сих пор нет никакой информации о бюджетных материнских плат с меньшим функционалом, а именно B460 и H4...
Анонсирован смартфон ZTE Axon 11 5G с кв...
Анонсирован смартфон ZTE Axon 11 5G с квСегодня на рынке официально был презентован недорогой смартфон ZTE Axon 11 5G. Конфигурация памяти с 6 ГБ...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на ...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на В сети появились фотографии топовой беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая была показана на выставке ...
Valve обновляет карточную игру Artifact...
Valve обновляет карточную игру ArtifactБольше года назад компанией Valve была представлена карточная игра Artifact. Но проект оказался провальны...
Blizzard работает над ремейком Diablo 1 ...
Blizzard работает над ремейком Diablo 1 Компания Blizzard объявила о том, что работает над переизданием первой части Diablo. Об этом нам говорит ...
Игровой смартфон Black Shark 3 полностью...
Игровой смартфон Black Shark 3 полностьюВьетнамский интернет-магазин рассекретил спецификации геймерского смартфона Black Shark 3, официальный де...
DJI выходит на мировой рынок...
DJI выходит на мировой рынокЕсли вы хоть когда-то интересовались рынком квадрокоптеров или чего-то в таком духе, то точно знаете комп...
iPad Pro получил мощный процессор...
iPad Pro получил мощный процессорБуквально вчера компания Apple официально представила свой новый планшет iPad Pro, который обзавелся дово...
Обзор стиральных машин Электролюкс и Инд...
Обзор стиральных машин Электролюкс и ИндСтиральные машины среднеценового сегмента получают от инженеров все больше интеллектуальных функций и ...
Компания OWC анонсировала SSD-накопитель...
Компания OWC анонсировала SSD-накопительАмериканская компания OWC представила SSD-накопитель Aura P12 M.2 NVMe. Накопитель предлагает вариант на ...
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнск...
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. МатеринскОдним из преимуществ платформы AMD Ryzen в сравнении с Intel, позволившее получить массовый интерес со ст...
Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стекломОбзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом
Обзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофономОбзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофоном
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питанияОбзор Fractal Design Ion SFX-L 650W (FD-PSU-ION-SFX-650G-BK). Компактный и эффективный блок питания
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor