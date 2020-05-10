Представлены материнские платы MSI MEG Z490 Unify и MEG Z490I Unify

Компания MSI пополнила ассортимент материнских плат моделями MEG Z490 Unify и MEG Z490I Unify, которые ориентированы на геймеров и энтузиастов. Отдельно отметим подсистему питания на эксклюзивной архитектуре с цифровым стабилизатором напряжения и схемой 16+1 со сдвоенными фазами в первой модели и прямым подключением фаз во второй модели, которая относится к типоразмеру mini-ITX.

Новинки также характеризуются системой охлаждения на основе радиатора и вентиляторов на двойных шарикоподшипниках, алюминиевым кожухом, радиаторами M.2 Shield Frozr для охлаждения твердотельных накопителей, слотами расширения PCIe Gen4, проводным сетевым интерфейсом 2.5 GbE и беспроводным Wi-Fi 6, портом Thunderbolt 3 в MEG Z490I Unify и тремя слотами Turbo M.2 (32 Гбит/с) в MEG Z490 Unify. Цены и даты начала продаж будут объявлены позже.