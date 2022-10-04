Представлены материнские платы MSI на чипсете AMD B650

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат на чипсете AMD B650 моделями из серий MPG, MAG и PRO, которые предназначены для новых чипов AMD Ryzen 7000. Все новинки могут похвастаться поддержкой оперативной памяти DDR5 с частотой до 6600 МГц при разгоне, подсистемами питания до 19 силовых фаз (схема 16+2+10,), 2,5-гигабитными сетевыми адаптерами, модулями Wi-Fi 6E, разъемами USB 3.2 Type-C Gen2×2 (20 Гбит/с), а также поддержкой профилей разгона ОЗУ AMD EXPO и A-XMP.

Модели MPG B650 Carbon WIFI и MPG B650 Edge WIFI характеризуются разъемами M.2 PCIe 5.0 x4 для твердотельных NVMe-накопителей, до четырёх слотов M.2, шестью разъёмами SATA III и слотами PCIe 4.0 x16. MPG B650 Edge WIFI отличается типоразмером Mini-ITX и отлично подойдет для создания компактного игрового ПК. MAG B650 Tomahawk WIFI и MAG B650M Mortar WIFI выделяются усиленными фазами питания с расчётом на силу тока 80 А и двумя разъёмами M.2 с радиаторами охлаждения. PRO B650-P WIFI и PRO B650M-A WIFI получили радиаторы охлаждения и по два разъёма M.2 PCIe 4.0. Цены и даты начала продаж будут объявлены позже.