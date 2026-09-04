Представлены ноутбуки Lenovo IdeaPad Vibe

Компания Lenovo объявила о выходе новой серии ноутбуков IdeaPad Vibe, которая доступна в версиях с 14 и 15-дюймовыми экранами. Новинку оснастили OLED и IPS-дисплеями с разрешением 2.1K, кадровой частотой до 129 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и sRGB, а также опцией сенсорного экрана, процессором Qualcomm Snapdragon X или чипами AMD Ryzen AI 400 Series, до 24 ГБ двухканальной оперативной памяти для варианта на Qualcomm и до 32 ГБ ОЗУ в версиях с AMD, твердотельным накопителем вместимостью до 1 ТБ, предустановленной операционной системой Windows 11 Home, металлическим корпусом толщиной от 14,9 мм и массой от 1,3 кг, аккумуляторами ёмкостью 50 или 65 Втч, двумя 2-Вт динамиками 2с поддержкой Dolby Audio, 2-Мп RGB- или 5-Мп IR-камерами с физической шторкой конфиденциальности, микрофонами, двумя портами USB 3.2 Type-A Gen 1 и двумя USB Type-C, интерфейсом HDMI 1.4, аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 или Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбуки появится в продаже в октябре по цене от 800 евро.

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