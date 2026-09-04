Представлены ноутбуки MEGABOOK T15 360 и MEGABOOK T15 360 Pro с шарниром 360

Обе версии имеют 15,6-дюймовые сенсорные экраны с пропорциями 16:9, распознающие до десяти одновременных касаний. По желанию пользователя поддерживается работа со стилусом стандарта MPP 2.0 — это пригодится для рукописных заметок, правки документов или творческих проектов. Базовая модель MEGABOOK T15 360 получила Full HD-панель с частотой 60 Гц и пиковой яркостью 320 нит. Более продвинутая версия Pro предлагает разрешение 2560 × 1440, частоту 120 Гц, полный охват цветового пространства sRGB и яркость до 350 нит. В зависимости от комплектации устройства могут оснащаться процессорами вплоть до Intel Core Ultra 9 185H, оперативной памятью LPDDR5X с частотой до 7467 МГц и твердотельными накопителями PCIe M.2 2280. В некоторых конфигурациях предусмотрен дополнительный слот M.2 для расширения объёма хранения. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 70 Вт·ч, а в комплекте идёт компактный GaN-адаптер на 65 Вт. Ноутбуки поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и имеют семь встроенных портов для подключения внешней периферии.