Представлены ноутбуки MEGABOOK T15 360 и MEGABOOK T15 360 Pro с шарниром 360

На выставке IFA ShowStoppers 2026 компания TECNO продемонстрировала обновлённую линейку ноутбуков MEGABOOK, а также ряд других устройств: концептуальный смартфон с дисплеем без рамок Next-Gen Bezelless Concept Phone, специальную версию POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition и модель CAMON Slim 5G. Центральной новинкой стала серия MEGABOOK T15 360. Это первые устройства бренда, оснащённые шарниром с раскрытием на 360 градусов и сенсорной панелью. Кроме того, на стенде впервые публично показали прототип телефона, у которого рамка вокруг экрана фактически отсутствует. Серия включает две модели: MEGABOOK T15 360 и MEGABOOK T15 360 Pro. Благодаря необычному шарниру ноутбуки можно использовать в четырёх режимах — классическом, планшетном, а также в положениях «подставка» и «палатка», что удобно для просмотра видео или проведения презентаций.

Обе версии имеют 15,6-дюймовые сенсорные экраны с пропорциями 16:9, распознающие до десяти одновременных касаний. По желанию пользователя поддерживается работа со стилусом стандарта MPP 2.0 — это пригодится для рукописных заметок, правки документов или творческих проектов. Базовая модель MEGABOOK T15 360 получила Full HD-панель с частотой 60 Гц и пиковой яркостью 320 нит. Более продвинутая версия Pro предлагает разрешение 2560 × 1440, частоту 120 Гц, полный охват цветового пространства sRGB и яркость до 350 нит. В зависимости от комплектации устройства могут оснащаться процессорами вплоть до Intel Core Ultra 9 185H, оперативной памятью LPDDR5X с частотой до 7467 МГц и твердотельными накопителями PCIe M.2 2280. В некоторых конфигурациях предусмотрен дополнительный слот M.2 для расширения объёма хранения. Питание обеспечивает батарея ёмкостью 70 Вт·ч, а в комплекте идёт компактный GaN-адаптер на 65 Вт. Ноутбуки поддерживают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и имеют семь встроенных портов для подключения внешней периферии.