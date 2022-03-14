Представлены новые блоки питания PowerHAUS S6 и PowerHAUS M6

Компания Chord представила две новые модели блоков питания PowerHAUS S6 и его старший брат PowerHAUS M6.

Оба блока используют алюминиевые корпуса, а внутри вы найдете три изолированные шины, расположенные параллельно, чтобы попытаться уменьшить влияние высокочастотных помех. Проводка также сильно экранирована, чтобы уменьшить вероятность помех, а все внутренние кабели и разъемы были выбраны с точки зрения надежности. В S6 используется проводная технология Chord SuperARAY, но в M6 представлено три гибридных кабеля MainsARAY, подключенных параллельно, а также шумоподавляющую технологию GroundARAY компании Chord.