Представлены новые планшеты iPad Pro

Компания Apple официально представила флагманские планшеты iPad Pro нового поколения, которые появятся в продаже 26 октября по цене от 800 и от 1100 долларов. Главной особенностью новинок стала фирменная однокристальная система M2, которая мощнее прошлого поколения iPad Pro на 15% для процессора и на 35% для графики.

Планшеты также характеризуются улучшенным опытом взаимодействия со стилусом Apple Pencil, 11 и 12,9-дюймовыми экранами, от 128 ГБ до 2 ТБ флеш-памяти, интерфейсом USB-C, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт, тыльной камерой разрешением 12 Мп, Face ID, Thunderbolt и аудиосистемой с четырьмя динамиками.