Представлены планшеты Acer Iconia A14 и Iconia A16

Компания Acer объявила о выпуске планшетов Iconia A14 и Iconia A16, которые базируются на восьмиядерной платформе Allwinner A733 с тактовой частотой до 2 ГГц и встроенным нейронным блоком для работы с функциями ИИ. Новинку также оснастили до 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 14- и 16-дюймовыми IPS-экранами с разрешением Full HD, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, четырьмя стереодинамиками, батареей ёмкостью 8000 мАч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, предустановленной операционной системой Android 15, поддержкой функции Acer Screen Casting для использования планшета в роли беспроводного дисплея для ноутбука, встроенной подставкой, а также корпусом 8 мм и 8,9 мм соответственно. Планшеты появятся в продаже в ноябре по цене от 260 и от 300 евро соответственно.