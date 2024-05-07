Представлены планшеты Apple iPad Pro (2024)

Компания Apple пополнила ассортимент планшетов моделями iPad Pro 2024 года, которые оценены в 1000 и в 1300 долларов за базовую конфигурацию с 256 ГБ флеш-памяти. Новинки оснащаются 11- и 13-дюймовыми OLED-экранами с пиковой яркостью HDR 1600 нит, яркостью SDR 1000 нит, адаптивной кадровой частотой от 10 Гц до 120 Гц, а также разрешением 2420:1668 пикселей и 2752:2064 пикселей соответственно, 3-нанометровой однокристальной системой Apple M4, от 256 ГБ до 2 ТБ встроенной памяти, тыльной камерой с 12-Мп модулем и сканером LiDAR, селфи-камерой с датчиком на 12 Мп и сенсором Face ID, а также алюминиевыми корпусами толщиной 5,3 мм и 5,1 мм соответственно. Старт продаж планшетов запланирован на 15 мая.