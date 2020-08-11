Представлены платы Biostar Racing Z490A-Silver и Z490T-Silver

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделями Racing Z490A-Silver и Z490T-Silver, которые представлены в форматах ATX и Mini-ITX. Новинки основаны на базе системной логики Intel Z490 и поддерживают чипы Core 10-го поколения в исполнении Socket LGA 1200 (Comet Lake-S). Первая модель получила четыре слота для модулей оперативной памяти DDR4-3200(OC)/…/4400+(OC) на 4, 8, 16 или 32 ГБ, шесть портов SATA 3.0, два коннектора М.2 для твердотельных модулей, два слота PCIe 3.0 x16 для видеокарт, три слота PCIe 3.0 x1 для дополнительных карт расширения и звуковой кодек ALC1150 формата 7.1.

Версия Z490T-Silver характеризуется двумя слотами для оперативной памяти, четырьмя портами SATA 3.0, одним разъёмом M.2, одним слотом PCIe 3.0 x16 и звуковым кодеком ALC892 стандарта 7.1. Также обе платы получили гигабитный сетевой контроллер Intel i219V, гнёзда для подключения Wi-Fi-антенны (адаптер нужно купить отдельно), интерфейсы PS/2, HDMI, D-Sub, DisplayPort (только в старшей версии), USB 3.2 Gen1 и USB 2.0.

Комментарии и отзывы Biostar Racing Z490A-Silver
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