Представлены платы EVGA Z790 DARK K|NGP|N и CLASSIFIED

Компания EVGA пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 DARK K|NGP|N и Z790 CLASSIFIED, ориентированными на чипы Intel Core тринадцатого поколения. Первая характеризуется 14-слойным текстолитом, 21-фазной подсистемой питания VRM, поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой до 7000 МГц+ (через ручной разгон), двумя разъёмами PCIe 5.0 x16 (работают в режиме x8 при одновременном использовании), поддержкой твердотельных NMVe-накопителей PCIe 4.0, восемью разъемами SATA III, двумя сетевыми адаптерами (10 и 2,5 Гбит/с), адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также поддержкой 7-канального звука.

Предназначенная для оверклокеров модель Z790 DARK K|NGP|N может похвастаться специальными кнопками, переключателями и контактом для замера напряжения и температуры, горизонтальной ориентацией разъёмов питания процессора и платы, 12-слойным текстолитом, 19-фазной подсистемой питания VRM и поддержкой до 128 ГБ ОЗУ а DDR5 с частотой до 6800 МГц, двумя портами USB4 Type-C, двумя сетевыми адаптерами (скорость 10 и 2,5 Гбит/с), поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и 7-канального звука, а также двумя интерфейсами Type-C с альтернативным режимом DisplayPort. Цены и даты начала продаж новинок будут объявлены позже.

Представлена материнская плата Gigabyte Z790 Aorus Xtreme…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 Aorus Xtreme, Z790 Aorus Master, Z79…
Представлены платы EVGA Z790 DARK K|NGP|N и CLASSIFIED …
Компания EVGA пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 DARK K|NGP|N и Z790 CLASSIFIED, ориентир…
Представлена компактная плата ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0…
Компания ASRock представила системную плату H610M-HVS/M.2 R2.0 на наборе логики Intel H610, которая подой…
Плата ASRock B660M Pro RS/ax получила поддержку Wi-Fi 6E…
Компания ASRock пополнила ассортимент материнских плат моделью B660M Pro RS/ax, которая ориентирована на …
ASRock выпустила сетевые адаптеры Wi-Fi 6E своих материнских…
Компания ASRock начала выпуск сетевых адаптеров нового поколения Wi-Fi 6E для своих материнских плат на ч…
Представлен одноплатный компьютер Orange Pi 5…
CNX-Software сообщает о выходе одноплатного компьютера Orange Pi 5, в основе которого лежит аппаратная пл…
MSI обновит BIOS материнских плат для поддержки Intel Raptor…
Как и другие производители, MSI также начала выпускать свою последнюю прошивку BIOS для поддержки процесс…
Представлена плата MSI Pro H610M 12VO…
Компания MSI пополнила ассортимент системных плат моделью PRO H610M 12VO, главной особенностью которой яв…
Обзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с AliexpressОбзор MSI MAG B550M MORTAR WIFI. Материнская плата с Aliexpress
Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0Обзор GIGABYTE Z690 AORUS PRO. Тесты материнской платы с DDR5 и PCIe 5.0
Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборкиОбзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки
Обзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4. Тесты материнской платы
Обзор MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Материнская плата для Intel Core i5 и Core i7. Тесты, разгон и сборкаОбзор MSI PRO Z690-A WIFI DDR4. Материнская плата для Intel Core i5 и Core i7. Тесты, разгон и сборка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor