Представлены платы EVGA Z790 DARK K|NGP|N и CLASSIFIED

Компания EVGA пополнила ассортимент системных плат моделями Z790 DARK K|NGP|N и Z790 CLASSIFIED, ориентированными на чипы Intel Core тринадцатого поколения. Первая характеризуется 14-слойным текстолитом, 21-фазной подсистемой питания VRM, поддержкой до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой до 7000 МГц+ (через ручной разгон), двумя разъёмами PCIe 5.0 x16 (работают в режиме x8 при одновременном использовании), поддержкой твердотельных NMVe-накопителей PCIe 4.0, восемью разъемами SATA III, двумя сетевыми адаптерами (10 и 2,5 Гбит/с), адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также поддержкой 7-канального звука.

Предназначенная для оверклокеров модель Z790 DARK K|NGP|N может похвастаться специальными кнопками, переключателями и контактом для замера напряжения и температуры, горизонтальной ориентацией разъёмов питания процессора и платы, 12-слойным текстолитом, 19-фазной подсистемой питания VRM и поддержкой до 128 ГБ ОЗУ а DDR5 с частотой до 6800 МГц, двумя портами USB4 Type-C, двумя сетевыми адаптерами (скорость 10 и 2,5 Гбит/с), поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и 7-канального звука, а также двумя интерфейсами Type-C с альтернативным режимом DisplayPort. Цены и даты начала продаж новинок будут объявлены позже.