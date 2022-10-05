Представлены платы Gigabyte Aorus и Aero на чипсетах AMD B650 и B650E

Модели серии Aorus с суффиксом «M» характеризуются типоразмером Micro-ATX и 12-слойным текстолитом, систем, а модели форм-фактора ATX – 8-слойным текстолитом. Некоторые модели Gigabyte B650 получили усиленные 20-фазные подсистемы питания (схема 16+2+2), а модель типоразмера Mini-ITX – 11-фазную подсистему питания. Модели AX оснащаются поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Также отметим поддержку оперативной памяти DDR5-6600 при разгоне и 2,5-гигабитные сетевые адаптеры всех плат. Цены и даты начала продаж будут объявлены позже.