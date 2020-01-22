Представлены розовая версия видеокарты Radeon RX 5600 XT

В сети появилась информация об одном из самых интересных вариантов видеокарты Radeon RX 5600 XT, которая вчера официально вышла на рынок. Новинку готовит компания Yeston, а её главной особенностью является розовая расцветка. По словам источника, речь идет о первой розовой видеокарте Radeon с 6 ГБ памяти. К сожалению, характеристики адаптера не приводятся, но даже по рендерам можно отметить немалые размеры и систему охлаждения с тремя крупными вентиляторами. Цена и дата начала продаж также будут объявлены позже.