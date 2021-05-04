Представлены системные платы Biostar B560MX-E Pro и B560MH-E Pro

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделями B560MX-E Pro и B560MH-E Pro, которые представляют типоразмер Micro-ATX. Новинки характеризуется размерами 244:244 мм, набором логики Intel B560, поддержкой чипов Intel Core 10-го и 11-го поколений в исполнении LGA1200, четырьмя разъемами для 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2933/2800/2666/2400/2133, четырьмя портами SATA 3.0, двумя коннекторами М.2 для твердотельных модулей с интерфейсом PCIe, слотами PCIe 3.0 x1, PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x16, звуковым кодеком ALC897 формата 7.1, гигабитным сетевым контроллером, модулями Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсами PS/2, разъемами D-Sub и HDMI, четырьмя портами USB 3.2 Gen1 и двумя, USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. Модель B560MH-E Pro отличается наличием интерфейса DVI-D. Цена и дата начала продаж плат будут объявлены позже.