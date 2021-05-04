Представлены системные платы Biostar B560MX-E Pro и B560MH-E Pro

Компания Biostar пополнила ассортимент системных плат моделями B560MX-E Pro и B560MH-E Pro, которые представляют типоразмер Micro-ATX. Новинки характеризуется размерами 244:244 мм, набором логики Intel B560, поддержкой чипов Intel Core 10-го и 11-го поколений в исполнении LGA1200, четырьмя разъемами для 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2933/2800/2666/2400/2133, четырьмя портами SATA 3.0, двумя коннекторами М.2 для твердотельных модулей с интерфейсом PCIe, слотами PCIe 3.0 x1, PCIe 4.0 x16 и PCIe 3.0 x16, звуковым кодеком ALC897 формата 7.1, гигабитным сетевым контроллером, модулями Wi-Fi и Bluetooth, интерфейсами PS/2, разъемами D-Sub и HDMI, четырьмя портами USB 3.2 Gen1 и двумя, USB 2.0, гнездом для сетевого кабеля и набором аудиогнёзд. Модель B560MH-E Pro отличается наличием интерфейса DVI-D. Цена и дата начала продаж плат будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Biostar B560MX-E Pro
Новости:
Biostar представила материнские платы B550MX E PRO и B550MH E PRO

Материнские платы Biostar B550MX E PRO и B550MH E PRO поддерживают процессоры AMD Ryzen 3-го поколения. ...
Белая плата CVN Z590M Gaming Frozen от Colorful

Colorful представила материнскую в белом исполнении плату CVN Z590M Gaming Frozen. Плата придется по душе...
Серверная плата Aaeon ARES-WHI0 получил семь слотов PCIe

Компания Aaeon пополнила ассортимент серверных плат моделью ARES-WHI0, которая относится к решениям форма...
Biostar представила материнскую плату B550T-SILVER Mini-ITX форм-фактора

Biostar представила материнскую плат B550T-SILVER, выполненную в Mini-ITX форм-факторе. Новинка поддержив...
Обзор ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. Высокий уровень быстродействия в типоразмере mini-ITX

Тестируемые ранее платы на чипсете объединял типоразмер ATX, но как показала практика, все возможности пр...
Skullcandy Dime TWS запущены в Индии...
Skullcandy Dime TWS запущены в ИндииАмериканский аудио бренд выпустил в Индии еще один вид TWS наушников под названием Skullcandy Dime. ...
Huawei уже работает над 6G...
Huawei уже работает над 6GПоскольку на текущий момент технология связи 5G уже достигла рубежа и предела своего развития, крупные ко...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 показали н...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 показали нВ сети появились качественные изображения и новые подробности о геймерском ноутбуке ASUS ROG Zephyrus M16...
Складной смартфон Huawei Mate X2 оценен ...
Складной смартфон Huawei Mate X2 оценен Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate X2, которая среди прочего получила...
Флагман Huawei P50 Pro показали на фото...
Флагман Huawei P50 Pro показали на фотоПрофильный ресурс Slashleaks поделился фотографиями макетов флагманского камерофона Huawei P50 Pro, выход...
OPPO A74 5G засветился в бенчмарке...
OPPO A74 5G засветился в бенчмаркеИнсайдеры уже несколько раз сообщали, что OPPO работает над двумя разными смартфонами из линейки A. Более...
Смартфон Oppo Find X3 Neo оценен в 800 е...
Смартфон Oppo Find X3 Neo оценен в 800 еКомпания Oppo пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью Find X3 Pro, которая появится в п...
В сети появились рендеры iPhone 13...
В сети появились рендеры iPhone 13Несмотря на популярность моделей iPhone SE, прошлогодний iPhone 12 mini не оправдал ожиданий Apple. Прода...
Смартфон Nokia G10 получит АКБ на 4000 м...
Смартфон Nokia G10 получит АКБ на 4000 мНа профильном ресурсе Slashleaks появились параметры и ориентировочная цена смартфона Nokia G10, который ...
Первые наушники на солнечной энергии - U...
Первые наушники на солнечной энергии - UШведский бренд Urbanista представил беспроводные наушники Los Angeles - это первые наушники на солнечной ...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 т...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 тВ России представили электронную книгу PocketBook 740 Color, которая будет стоить 22 тысячи рублей. Новин...
Представлен ПК-корпус Phanteks Eclipse P...
Представлен ПК-корпус Phanteks Eclipse PКомпания Phanteks представила ПК-корпус Eclipse P200A, который ориентирован на создание игровой системы. ...
Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугойОбзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой
Обзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центрОбзор TELEFUNKEN TF-PS2302. Портативный музыкальный центр
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor