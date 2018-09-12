Представлены смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max

Компания Apple официально представила смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max, слухи которых ходили в последние недели. Новинки оснастили 6,5- и 5,8-дюймовыыми OLED-дисплеями с разрешением 2436:1125 пикселей и 2688:1242 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии HDR, Dolby Vision HDR 10, а также на 60% лучшей цветопередачей, чем в iPhone X. Также отметим 7-нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic, двойную основную камеру на 12 Мп (широкоугольный модуль) и 12 Мп (телемодуль), фронтальную камеру на 7 Мп, защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддержку гигабитного LTE, слоты для двух SIM-карт (везде кроме Китае в качестве второй симки будет eSIM), а также до 512 ГБ флеш-памяти. Старт продаж намечен на 21 сентября по цене от 999 и 1099 долларов.