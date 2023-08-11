Представлены телефоны Nokia 150 2023 и Nokia 130 Music

Компания HMD Global пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделями Nokia 150 (2023) и Nokia 130 Music, которые оценены в 33 и 23 доллара соответственно. Старшую модель оснастили 2,4-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320:240 пикселей, 0,3-Мп со светодиодной вспышкой, батареей ёмкостью 1450 мАч, FM-радио, играми mp3-плеером, интерфейсом microUSB, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, защитой от брызг в соответствии со степенью IP52 и предустановленной операционной системой OS S30+. Модель Nokia 130 Music отличается отсутствием камеры.