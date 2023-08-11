Представлены телефоны Nokia 150 2023 и Nokia 130 Music

Компания HMD Global пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделями Nokia 150 (2023) и Nokia 130 Music, которые оценены в 33 и 23 доллара соответственно. Старшую модель оснастили 2,4-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320:240 пикселей, 0,3-Мп со светодиодной вспышкой, батареей ёмкостью 1450 мАч, FM-радио, играми mp3-плеером, интерфейсом microUSB, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, защитой от брызг в соответствии со степенью IP52 и предустановленной операционной системой OS S30+. Модель Nokia 130 Music отличается отсутствием камеры.

Infinix GT 10 Pro с подсветкой показали на рендере …
Компания Infinix поделилась официальными рендарами смартфона GT 10 Pro, который еще не был представлен оф…
Tecno Pova Neo 3 появился в российской продаже…
Компания Tecno дала старт российским продажам смартфона Tecno Pova Neo 3, который оценен в 12 и 14 тысяч …
iPhone 15 получит камеру на 48 Мп…
Буквально через полтора месяца компания Apple объявит о новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro с крупным…
Realme GT Neo 5 оценили в 70 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme GT3, который был представлен еще в феврал…
Realme C53 очень похож на iPhone …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C53, дизайн задней панели которой можно с…
Рассекречен дизайн Vivo X100 Pro+…
Китайский информатор Fixed Focus Digital поделился изображением флагманского смартфона Vivo X100 Pro+, ко…
Xiaomi 13 Ultra получит новый комплект для съемки …
Компания Xiaomi опубликовала тизер, посвященный анонсу некоего «нового партнера» для смартфона Xiaomi 13 …
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 оказался лишь слегка мощнее пред…
По данным сотрудников компании TSMC, технологический процесс N4P позволит процессору Snapdragon 8 Gen 3 п…
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor