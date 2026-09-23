Представлены умные часы OPPO Watch S2

Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch S2, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 225 долларов. Новинку оснастили 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464:464 точки, типичной максимальной яркостью 600 нит и пиковой 3000 нит, однокристальной системой BES2800BP, поддержкой Bluetooth 5.2 и NFC, двухдиапазонной системой навигации L1+L5 с поддержкой BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS и QZSS, батареей ёмкостью 339 мАч, поддержкой магнитной зарядки, автономностью до 10 дней, акселерометром, гироскопом, геомагнитным датчиком, барометром, оптическими датчиками частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, датчиками ЭКГ, температуры запястья и освещённости, более чем 100 спортивными режимами, корпусом из нержавеющей стали с размерами 45:45:8,9 мм и массой без ремешка 34,4 грамма, тыльной крышкой из пластика с стекловолокном, а также от пыли и воды в соответствии со степенями 5ATM, IP69 и IP69K.