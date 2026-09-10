Представлены Apple Watch Series 12 и Ultra 4

Компания Apple пополнила ассортимент умных часов моделями Watch Series 12 и Watch Ultra 4, которые могут похвастаться улучшенной системой контроля сердечной деятельности. Новинки измеряют пульс каждые пять секунд, а вариабельность сердечного ритма – раз в пять минут.

Часы также характеризуются обновленным приложением Health с более подробным анализом состояния организма, системой Audio Intelligence для распознавания окружающих звуков, например, сирены, дверного звонка или сигнализации, а также текстовой расшифровкой разговора, фирменным чипом Apple S11, премиальными версиями с керамическим корпусом в белой и синей расцветках для Watch Series 12, а также увеличенным временем автономной работы – до 24 и до 50 часов при обычном использовании соответственно. Часы появятся в продаже 18 сентября по цене от 400 и 800 долларов соответственно.