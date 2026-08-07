Motorola получила патент на смартфоно-часы

Компания Motorola изучает довольно необычный форм-фактор устройства, который может стереть границу между смартфонами и носимыми гаджетами. В недавно обнаруженном патенте описывается гибкое устройство, способное быстро превращаться из повседневных часов на запястье в полноценный смартфон. Такой подход призван решить некоторые ограничения как современных складных смартфонов, так и традиционных умных часов. Два конца устройства удерживаются вместе с помощью магнитов, которые также могут позволять регулировать размер браслета под разных пользователей. Если снять гаджет с руки и распрямить его, он превращается в смартфон. Для получения более привычного формата экрана две половины можно разделить и соединить рядом друг с другом, создавая более традиционную форму мобильного устройства.

Концепция Motorola пытается решить реальную проблему современных гаджетов. Складные смартфоны, например новые модели серии Motorola Razr 70, становятся компактнее в сложенном состоянии, но все равно требуют наличия кармана или сумки. Умные часы обеспечивают постоянный доступ к функциям, однако обладают маленькими дисплеями и ограниченными возможностями приложений. Гибридная идея Motorola предлагает объединить преимущества обоих устройств, позволяя одному гаджету выполнять сразу две роли. Однако практическая реализация такой конструкции остается сложной задачей, если не сказать нереальной. Таких технологий на текущий момент просто нет.