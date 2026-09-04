Вышла специальная версия часов Google Pixel Watch 5 в честь Стивена Карри

Google приступил к реализации уникальной модификации умных часов Pixel Watch 5, созданной в честь баскетболиста Стивена Карри. Данная версия стала единственной, которую нельзя было оформить в заказ при старте продаж всей серии в прошлом месяце. Цена устройства зафиксирована на отметке 579 долларов США в фирменном магазине Google Store и на площадке Amazon, при этом компания реализует товар исключительно при наличии остатков на складе.

В основе специального издания лежит 45-миллиметровый корпус, выполненный в оттенке «Satin Pyrite», который дополнен ремешком Google Performance Loop в цвете «район». Этот аксессуар недоступен для стандартных вариантов часов с диагональю 41 и 45 мм. Ремешок снабжен водоотталкивающим слоем, созданным для удаления влаги во время интенсивных физических нагрузок, а также декорирован эмблемами Стивена Карри и хештегом #LockIn. Внутреннее оснащение устройства не подвергалось изменениям, поэтому пользователи приобретают фактически те же часы, что и в базовой версии. Стоимость комплекта составляет 579 долларов, что на 50 долларов превышает цену обычных 45-миллиметровых Pixel Watch 5 с поддержкой LTE. Если рассматривать ремешок Performance Loop отдельно, то в магазине Google Store его можно купить за 59 долларов, что дает экономию примерно в 10 долларов для тех, кто хотел бы приобрести именно этот аксессуар. Для покупателей, которые довольствуются стандартным браслетом, переплата объясняется лишь необычной расцветкой и фирменным брендированием.
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