Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 11 оценили в 45 долларов

Компания Xiaomi объявила о выходе фитнес-браслета Mi Band 11, который получил металлический и керамический корпуса толщиной 9,9 мм и массой от 15,58 грамма. Новинку также оснастили 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит, ремешками из фторкаучука, ткани, и натуральной кожи, улучшенными датчиками измерения пульса и уровня насыщения крови кислородом, системой анализа вариабельности сердечного ритма (HRV) во сне, 150 режимами тренировок, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS 4, водонепроницаемостью уровня 5 ATM и временем автономной работы до 21 дня. Базовая версия обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 45 долларов, вариант с NFC обойдется в 52 доллара, а керамическая версия – 60 долларов.