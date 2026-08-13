Обзор KOSPET ORB 2. Умные часы с AMOLED, GNSS в милитари стиле

Поставляются в коробке из плотного картона, внутри которой часы зафиксированы надежно на подложке, исключающей тряску во время транспортировки.
В комплекте ремешок, зарядный кабель с магнитным креплением, руководство пользователя.
Представлены они в черном и сером вариантах исполнения. Индивидуализировать внешний вид можно заменой ремешка. В комплекте традиционный силиконовый черного цвета.
Типоразмер его 22 мм, применяется распространенный тип замка. Проблем с подбором на нужный цвет, материал и текстуру не будет. Комплектный дает возможность регулировки обхвата и использует металлический язычок.
Корпус KOSPET ORB 2 защищен от пыли и воды по стандарту IP69, 5 ATM. В них можно мыть руки, принимать душ, заниматься спортом и плавать в бассейне. Водонепроницаемость 5 ATM соответствует давлению, эквивалентному глубине до 50 метров в лабораторных условиях.
На правой грани две механические кнопки управления с ребристой текстурой. Нажимаются с усилием, не сталкивался с ложными сработки во время ношения. Также взаимодействие с интерфейсом идет с помощью сенсора.
Внутренняя сторона из износоустойчивого пластика черного цвета. В центральной части выступающий блок с датчиками. Пара медных контактов с магнитным замком.
Одной из особенностей модели стал встроенный в корпус светодиодный фонарик с регулируемой яркостью.
Установлена двухдиапазонная L1+L5 GNSS система с быстрым холодным стартом и точным позиционированием. Для связи со смартфоном используется Bluetooth 5.3 с низким энергопотреблением. Также часы поддерживают Bluetooth-звонки, позволяя отвечать на вызовы прямо с запястья. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 500 мА·ч, который обеспечивает от 6 до 16 дней автономной работы и до 25 часов непрерывного использования GPS. Часы поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна и уровня стресса.
Данные по уровню заряда аккумулятора, статус GPS. Управление яркостью экрана, время активности экрана, режим Always-on-Display, автоматическое распознавание тренировок, поиск часов. Загрузка циферблатов.
Стартовая библиотека циферблатов включает стилизованные варианты с разным наполнением и исполнением. Этот набор можно будет пополнить при помощи фирменном приложении. Сам интерфейс и логика взаимодействия с ним использует традиционный подход с касаниями, свайпами. Тренировки, функции, приложения выведены списком или облаком. Запускаются быстро. Проблем с быстродействием за время тестовой эксплуатации обнаружено не было.
Часы поддерживают более 170 спортивных режимов, начиная с бега и ходьбы и заканчивая экзотическими видами активности и спорта. Во время запуска тренировки отслеживаются время, сожженные калории, пульс, уровень насыщения крови кислородом.
Для тренировок на открытой местности фиксируется маршрут движения, расстояние и скорость. Собираются данные с высоким уровнем точности. Ключевые параметры отображаются прямо во время тренировки, сводная аналитика после завершения тренировки, а подробный разбор уже в приложении.