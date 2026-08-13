Обзор KOSPET ORB 2. Умные часы с AMOLED, GNSS в милитари стиле

Не так давно линейка умных часов KOSPET пополнилась сразу двумя новыми моделями, одну из которых сегодня детально рассмотрим. Это ORB 2 c 1.43-дюймовым дисплеем AMOLED с пиковой яркостью до 1000 нит. Оснащены они двухдиапазонным модулем спутниковой навигации сразу с шестью глобальными навигационными системами, магнитным компасом, оптическим сенсором сердечного ритма и определением уровня кислорода в крови.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона, внутри которой часы зафиксированы надежно на подложке, исключающей тряску во время транспортировки.

В комплекте ремешок, зарядный кабель с магнитным креплением, руководство пользователя.

Внешний вид

У часов строгий внешний вид с круглым циферблатом. Безель выполнен из цинкового сплава, корпус — из полимера, а экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass. Модель ориентирована на любителей активного отдыха, спорта и путешествий. Вес часов без ремешка составляет 41 г.

Представлены они в черном и сером вариантах исполнения. Индивидуализировать внешний вид можно заменой ремешка. В комплекте традиционный силиконовый черного цвета.

Типоразмер его 22 мм, применяется распространенный тип замка. Проблем с подбором на нужный цвет, материал и текстуру не будет. Комплектный дает возможность регулировки обхвата и использует металлический язычок.

Корпус KOSPET ORB 2 защищен от пыли и воды по стандарту IP69, 5 ATM. В них можно мыть руки, принимать душ, заниматься спортом и плавать в бассейне. Водонепроницаемость 5 ATM соответствует давлению, эквивалентному глубине до 50 метров в лабораторных условиях.

На правой грани две механические кнопки управления с ребристой текстурой. Нажимаются с усилием, не сталкивался с ложными сработки во время ношения. Также взаимодействие с интерфейсом идет с помощью сенсора.

Внутренняя сторона из износоустойчивого пластика черного цвета. В центральной части выступающий блок с датчиками. Пара медных контактов с магнитным замком.

Оснащение

Одной из особенностей модели стал встроенный в корпус светодиодный фонарик с регулируемой яркостью.Установлена AMOLED-матрица с высокой яркостью и контрастностью. Диагональ 1.43 дюйма с разрешением 466х466 пикселей с плотностью 461 PPI. Пиковая яркость 1000 нит. Под систему, приложения и данные доступны 64 Мбайт внутренней памяти и 8 Мбайт оперативной.

Установлена двухдиапазонная L1+L5 GNSS система с быстрым холодным стартом и точным позиционированием. Для связи со смартфоном используется Bluetooth 5.3 с низким энергопотреблением. Также часы поддерживают Bluetooth-звонки, позволяя отвечать на вызовы прямо с запястья. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 500 мА·ч, который обеспечивает от 6 до 16 дней автономной работы и до 25 часов непрерывного использования GPS. Часы поддерживают круглосуточный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна и уровня стресса.

Софт

Первым шагом необходимо будет установить приложение на смартфон, поддерживаются Android и iPhone. После создания аккаунта, необходимо найти часы в списке доступных для сопряжения устройств. Интерфейс приложения на русском языке.На главном экране отображаются количество пройденных за день шагов, сожженные калории, выполненные цели, данные по сну и пульсу, кислороду в крови и уровню стресса. Все данные можно смотреть в моменте, за день, неделю, месяц и год. Здесь же процент выполнения цели. Запуск и просмотр данных по тренировкам.

Тесты

Данные по уровню заряда аккумулятора, статус GPS. Управление яркостью экрана, время активности экрана, режим Always-on-Display, автоматическое распознавание тренировок, поиск часов. Загрузка циферблатов.Также выбираются приложения, которые будут присылать уведомления и напоминания. Задаются события и настройки активности сбора данных параметров здоровья. Для стимулирования активности внутренняя система достижений.Часы KOSPET ORB 2 подойдут людям разного возраста. Несмотря на милитари стиль через короткое время их не замечаешь на руке. Из личных впечатлений, комплектный ремешок жестковат и в летнее время под ним запотевает рука, заменил на тканевый. В остальном они достаточно удобны, как и расположение элементов управления. Экран сохранял читаемость под разными углами наклона, в дневное и ночное время, при эксплуатации в помещении и на улице.

Стартовая библиотека циферблатов включает стилизованные варианты с разным наполнением и исполнением. Этот набор можно будет пополнить при помощи фирменном приложении. Сам интерфейс и логика взаимодействия с ним использует традиционный подход с касаниями, свайпами. Тренировки, функции, приложения выведены списком или облаком. Запускаются быстро. Проблем с быстродействием за время тестовой эксплуатации обнаружено не было.

Часы поддерживают более 170 спортивных режимов, начиная с бега и ходьбы и заканчивая экзотическими видами активности и спорта. Во время запуска тренировки отслеживаются время, сожженные калории, пульс, уровень насыщения крови кислородом.

Итоги

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Для тренировок на открытой местности фиксируется маршрут движения, расстояние и скорость. Собираются данные с высоким уровнем точности. Ключевые параметры отображаются прямо во время тренировки, сводная аналитика после завершения тренировки, а подробный разбор уже в приложении.KOSPET ORB 2 — умные часы с двухдиапазонным GNSS, AMOLED-экраном с пиковой яркостью 1000 нит, металлическим безелем и корпусом из полимера, защитой 5 ATM и IP69, а также длительным временем автономной работы. Среди других преимуществ — простая замена ремешка, магнитная зарядка, механические кнопки управления, приложение на русском языке и фонарик с пятью уровнями яркости.