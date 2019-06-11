Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700

Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов. Если сравнивать Radeon RX 5700 с NVIDIA GeForce RTX 2070, то здесь новинка оказывается на 10% производительнее. Что до характеристик, Radeon RX 5700 XT оснащается 40 вычислительными блоками, 2560 потоковыми процессорами,256 текстурными блоками и 64 растровыми.

Базовая частота GPU в 1605 МГц повышается до игрового уровня в 1755 МГц и Boost в 1905 МГц. Память GDDR6 объемом 8 ГБ соединяется с GPU 256-битной шиной и работает на частоте 14 ГГц. Максимальная производительность на операциях с одинарной точностью равна 9,75 TFLOPS. Также отметим два восьмиштырьковых разъема дополнительного питания и значение TBP (Total Board Power) в 225 Вт. Модель Radeon RX 5700 получила 256 текстурных и 64 растровых блока, 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессоров, базовую частоту 1465 МГц, игровую – 1625 МГц и Boost – 1725 МГц. Производительность здесь на уровне 7,95 TFLOPS. Для дополнительного питания предусмотрены восьми- и шестиштырьковые разъемы. TBP составляет 180 Вт.