Представлены видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual Evo

Компания ASUS представила очередные варианты видеокарты GeForce GTX 1660 Ti, которые пополнили линейку Dual Evo. Речь идет о трех моделях: Dual GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 Evo, Dual GeForce GTX 1660 Ti 6GB Advanced edition GDDR6 EVO и GeForce GTX 1660 Ti OC edition 6GB GDDR6 EVO. Новинки отличаются лишь частотами и минимальными штрихами в расцветке. Отметим систему охлаждения, которая состоит из двух вентиляторов, небольшого радиатора и четырех тепловых трубок, восьмиконтактный разъём дополнительного питания, интерфейсы DVI, HDMI и DisplayPort, частоты в режиме Boost 1800, 1815 и 1875 МГц, базовую частоту 1500 МГц и частоту памяти 12 ГГц. При этом в корпусе видеокарта займет почти три слота расширения. Её длина составляет 242 мм.