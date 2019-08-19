Представлены видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт своими вариантах из серии Radeon RX 5700. Речь идет о моделях серииTUF Gaming X3 – RX 5700 XT и RX 5700. Новинки отличаются нереференсной печатной платой, системой охлаждения с массивным алюминиевым радиатором, тремя 80-мм вентиляторами на гидродинамических подшипниках с защитой IP5X и заводским разгоном. Базовая частота TUF Gaming X3 RX 5700 XT составляет 1650 МГц, повышенная – 1795 МГц, а максимальная –1905 МГц. TUF Gaming X3 RX 5700 характеризуется частотами 1565 МГц, 1720 МГц и 1750 МГц соответственно. В компьютерном корпусе видеокарты займут два с половиной слота расширения.