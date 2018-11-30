Представлены видеокарты ELSA GeForce RTX 2080 и 2070

Компания ELSA пополнила ассортимент видеокарт моделями ELSA GeForce RTX 2080 и RTX 2070, которые, как утверждает источник, были разработаны в партнерстве с Inno3D. RTX 2070 SAC характеризуется графическим процессором TU106-400/А с 2304 ядрами CUDA, базовой частотой 1410 МГц, повышенной – 1620 МГц, 8 ГБ памяти GDDR6, функционирующей на эффективной частоте 14 ГГц и связанной с 256-разрядной шиной. Длина карты составляет 206 мм, а в корпусе она займет два слота. Также отметим наличие разъема DVI. Модель RTX 2080 ERAZOR может похвастаться 8 ГБ памяти GDDR6, работающей на эффективной частоте 14 ГГц и подключенной к 256-разрядной шине, процессором TU104-400/А с 2944 ядрами CUDA, базовой частотой – 1515 МГц, повышенной – 1755 МГц и длиной 267 мм.