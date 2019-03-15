Представлены видеокарты EVGA GTX 1660 XC Gaming

Компания EVGA представила три варианта только что представленной видеокарты GeForce GTX 1660. Модели GeForce GTX 1660 XC Black Gaming и GTX 1660 XC Gaming отличаются частотами GPU – у первой максимальная частота равна 1785 МГц, а у второй – 1830 МГц. Также отметим систему охлаждения с одним вентилятором и крупным радиатором. Модель GeForce GTX 1660 XC Ultra Gaming оказалась длиннее, потому что она полагается на систему охлаждения с двумя вентиляторами. Частота GPU в её случае составляет 1845 МГц, а память работает на стандартной частоте 8000 МГц. Набор интерфейсов у всех видеокарт одинаковый: DVI, HDMI и DisplayPort.