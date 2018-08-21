Представлены видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 GamingPro

Palit представляет GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 GamingPro – новую линейку видеокарт на архитектуре NVIDIA Turing. GeForce RTX 2080 Ti – это самый продвинутый игровой графический процессор из когда-либо созданных. Модель основана на архитектуре NVIDIA Turing TU102 и оснащена 4352 ядрами CUDA и 11 ГБ памяти GDDR6 с эффективной тактовой частотой 14 ГГц на 352-битной шине. Карта Palit GeForce RTX 2080 Ti обладает в 6 раз лучшей производительностью по сравнению с предыдущим поколением.

Совершенно новая игровая серия Palit «GamingPro» разработана специально для геймеров-энтузиастов, которым необходима чрезвычайно высокая производительность в играх. Новинки появятся в продаже в конце сентября. Ориентировочная стоимость пока неизвестна.