Представлены видеокарты Sapphire Pulse Radeon RX 560 Lite с 2 и 4 ГБ памяти

Сетевые источники сообщили о том, что компания Sapphire в скором времени начнет продажи двух видеокарт серии Pulse Radeon RX 560 Lite. Напомним, что изделия Radeon RX 560 построены на чипе Polaris 21, в распоряжении которого 1024 потоковых процессоров, 64 текстурных блока и 16 блоков растеризации. Базовая частота ядра равна 1175 МГц, а форсированная – 1275 МГц. Объём памяти GDDR5 со 128-битной шиной равен – 4 ГБ, эффективная частота – 7000 МГц.

Модели Pulse Radeon RX 560 Lite довольствуются урезанной версией Polaris 21, в которой количество потоковых процессоров уменьшено до 896, а вот частота ядра разогнана до 1300 МГц. Пользователям предложат модификации Sapphire Pulse Radeon RX 560 Lite с 2 и 4 ГБ памяти, эффективная частота которой составит стандартные 7000 МГц. Система охлаждения новинок будет состоять из алюминиевого радиатора и двух вентиляторов. Из интерфейсов здесь предусмотрено по одному разъёму DVI-D, HDMI и DisplayPort. Цена видеокарт пока не сообщается.