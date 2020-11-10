Представлены видеокарты с водоблоком Inno3D GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite

Inno3D представила обновленную серию видеокарт GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite. Обе карты получили встроенный водоблок для создания системы с жидкостным охлаждением.

Водоблок iCHILL Frostbite в сочетании с мощными видеокартами NVIDIA RTX 3080/3090 обеспечивают максимальную производительность в играх и эстетику системе, благодаря встроенным светодиодам RGB.

Производитель уменьшил толщину никелевого медного блока до 5,5 мм, а поток внутри водоблока был оптимизирован. Водоблок покрывает всю поверхность печатной платы и охлаждает все важные компоненты карты. Для соединения с трубками есть два стандартных резьбовых отверстия.

Стоимость и доступность видеокарт Inno3D GeForce RTX 3090/3080 iCHILL Frostbite не раскрыты.