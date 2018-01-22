Представлено автомобильное зарядное устройство Xiaomi Mi Car Inverter

Компания Xiaomi представила любопытный аксессуар, который придется по душе автолюбителям. Речь идет о зарядном устройстве Xiaomi Mi Car Inverter, цена которого составит 31 доллар. Девайс подключается к гнезду прикуривателя и предлагает пользователю стандартный разъем для китайской вилки, а также два разъема USB с током 2,1 А при напряжении 5 В. Таким образом, можно использовать сразу три разъема одновременно, заряжая не только смартфоны, но и, например, ноутбуки или камеры, использующие стандартную вилку.