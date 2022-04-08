Представлено беспроводное зарядное устройство Gigastone Qi

Gigastone — это новое портативное зарядное и беспроводное зарядное устройство, способное заряжать ваши телефоны, наушники и часы. Беспроводное зарядное устройство Gigastone Qi сочетает в себе настенное зарядное крепление, блок питания с аккумулятором емкостью 10 000 мАч, блок питания с подключением через USB-A и USB-C, предлагающий Power Delivery 3.0, а также цифровой дисплей показывающий заряд и беспроводную зарядную панель Qi с максимальной выходной мощностью 15 Вт. Он совместим с устройствами с поддержкой беспроводной зарядки, такими как iPhone, AirPods и другими устройствами, Gigastone Qi может заряжать через чехлы толщиной до 3 мм.