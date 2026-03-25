Представлено большое обновление RoadCraft Reclaim Expansion

Focus Entertainment и Saber Interactive представляют большое обновление для RoadCraft Reclaim Expansion. Второй год подряд это дополнение обогащает игру новым захватывающим контентом: в вашем распоряжении две свежие карты, семь уникальных транспортных средств и совершенно новый игровой процесс, включающий снос конструкций и сбор обломков. С сегодняшнего дня Reclaim Expansion доступно для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в формате платного DLC.

В рамках нового дополнения предлагаются семь недавно созданных транспортных средств, которые значительно расширяют уже впечатляющие возможности песочницы будущего поколения. Среди них ярко выделяется 5111Б Dragline Demolisher — мощная машина для разрушения аварийных строений и переработки материалов, а также Torque G-175 — массивный измельчитель деревьев, облегчающий расчистку лесов и прокладку новых маршрутов для миссий, связанных с лесозаготовкой. Игроки также смогут испытать в деле инновационный разведывательный автомобиль, технику для поисково-спасательных операций, модернизированный грузовой автомобиль, тяжёлый самосвал, а также Hollander M7 — кабельный терминал, способный восстанавливать подачу электроэнергии в повреждённые районы.

Ключевой особенностью Reclaim Expansion является принципиально новый подход к игровому процессу: игрокам предоставляется возможность стратегически заниматься сносом зданий и использованием полученных ресурсов для дальнейших целей. Теперь как в одиночной игре, так и в кооперативном режиме можно трансформировать окружающий мир по собственному усмотрению. Делая выбор, вы напрямую влияете на игровой мир и последующие миссии.

Новое издание включает не только базовую версию игры, но и популярное дополнение Rebuild с пакетом Timberworks Pack, а также свежее Reclaim Expansion. Кроме того, игроки сразу получают доступ к Invictus Type A — высокопроизводительному разведывательному автомобилю. В скором времени игра будет дополнена новым набором транспортных средств для выполнения промышленных, ресурсных и внедорожных заданий, что откроет ещё больше возможностей для увлекательного игрового опыта.