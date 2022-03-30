Представлено двухпортовое зарядное устройство Anker PowerIQ 2.0 мощностью 35 Вт

Anker хорошо известна своей впечатляющей линейкой аудиопродукции. Однако компания незаметно вошла в сегмент повербанков и зарядных устройств. После запуска в прошлом году быстрого зарядного устройства Anker Powerport Atom III в этом году Anker выпустила настенное зарядное устройство PowerIQ 2.0 с двумя портами USB-C мощностью 35 Вт.

PowerIQ 2.0 — это высокоскоростное мобильное зарядное устройство мощностью 35 Вт, которое предлагает функции «два в одном» для зарядки мощностью 20 Вт и 15 Вт. Порт на 15 Вт может одновременно заряжать два устройства. PowerIQ 2.0 поставляется с несколькими функциями безопасности, включая обнаружение интеллектуальных устройств, защиту от перенапряжения, рассеивание тепла и общую повышенную эффективность. Сетевое зарядное устройство совместимо со многими устройствами, включая смартфоны, планшеты и умные часы с поддержкой зарядки USB-C.

В двухпортовом блоке питания Anker PowerIQ 2.0 используются запатентованные магнитные компоненты Anker для зарядки в многоуровневой архитектуре. Он компактен, его можно без проблем использовать в дороге, а также предоставляется 18-месячная гарантия на замену неисправных компонентов.