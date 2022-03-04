Представлено компактное зарядное устройство Baseus Super Si мощностью 30 Вт

Сегодня было представлено компактное зарядное устройство Baseus Super Si мощностью 30 Вт, оно оснащено двухпортовой архитектурой, позволяющей одновременно заряжать два устройства. Новинка идеально подходит для iPhone и iPad, заряжая их одновременно.

Компактное зарядное устройство Baseus 30 Вт Super Si — отличный компаньон для использования в офисе, в путешествии и дома. Он имеет порты USB-C и USB-A и использует технологию Baseus Power Split (BPS II). Запатентованная технология позволяет оптимально использовать зарядные ресурсы при зарядке одного устройства или при зарядке нескольких устройств. Мощность зарядки составляет 30 Вт для быстрой зарядки Si, 18 Вт для USB-C и 12 Вт для USB-A.

Хотя зарядное устройство Baseus 30W super Si предназначено для iPhone/iPad, оно также обеспечивает быструю и эффективную зарядку для других устройств через порт USB-C. Поэтому его можно использовать по всему миру с напряжением 100–240 В.