Представлено портативное зарядное устройство Anker PowerCore 24K емкостью 24000 мАч

Компания Anker представила портативное зарядное устройство PowerCore 24K с мощностью 140 Вт.

Модель предлагает скорость зарядки 140 Вт и аккумулятор емкостью 24000 мАч. Он работает на архитектуре Power Delivery 3.1. Есть два порта USB-C, которые могут одновременно заряжать устройства мощностью 140 Вт, а порт USB-A обеспечивает питание на 18 Вт. Новый блок питания основан на технологии GaN 3, используемой в последних зарядных устройствах GaNPrime от Anker. Эта технология обеспечивает более эффективное преобразование переменного тока в постоянный и более высокую выходную мощность.

PowerCore 24K оснащен интеллектуальным цифровым дисплеем, на котором отображается информация о зарядке.

Портативное зарядное устройство Anker PowerCore 24K продается за 149,99 долларов. Стоит отметить, что в комплект поставки не входит зарядное устройство для самого устройства или кабель USB-C. Ему требуется зарядное устройство с поддержкой PD 3.1 и кабель USB-C для достижения заявленной мощности зарядки 140 Вт.