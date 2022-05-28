Представлено смарт-кольцо Gucci из титана и 18-каратного золота

Роскошный модный бренд Gucci объединился с финским стартапом Oura Health для запуска смарт-кольца Gucci x Oura Ring.

Gucci x Oura — водонепроницаемое кольцо весом 4 г, изготовленное из титана с узором из 18-каратного желтого золота. На внутренней стороне гаджета расположены датчики, которые позволяют отслеживать пульс, температуру, частоту дыхания, режим сна, уровень стресса и так далее.

Информация отображается в мобильном приложении Oura, пользователи могут изучать статистику, получать персональные рекомендации для здорового сна.

Кольцо Gucci x Oura доступно в розничных магазинах Gucci по всему миру онлайн на веб-сайте Gucci по цене 950 долларов. В стоимость входит пожизненная подписка на услуги Oura.

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