Представлено умное кольцо с экраном Rogbid SR08 Ultra

Компания Rogbid представила первое умное кольцо с дисплеем, которое получило название SR08 Ultra. Новинку оснастили сенсорной OLED-панелью с отображением времени, количества пройденных шагов, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и качества сна, корпусом из титанового сплава шириной 8 мм, толщиной 2,5 мм и массой 4 грамма, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, золотой, серебряной и черной расцветками, временем автономной работы от трех до пяти дней или до 20 дней с учетом зарядного футляра. Кольцо будет доступно в следующих размерах: 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Цена Rogbid SR08 Ultra составляет 90 долларов, что очень скромно в сравнении с аналогами от именитых брендов, которые к тому же не имеют экрана.