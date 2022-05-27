Представлено зарядное устройство мощностью 340 Вт для игровых ноутбуков

На выставке Computex было представлено зарядное устройство мощностью 340 Вт для игровых ноутбуков. Это самое мощное зарядное устройство на основе GaN, которое мы когда-либо видели.

Хотя это не был окончательный продукт, судя по внешнему виду корпуса, он дает нам некоторое представление о том, чего ожидать от будущих зарядных устройств для ноутбуков.

Это все еще довольно большой блок питания с размерами 150 x 86 x 34 мм, но он может выдавать 20 В при силе тока до 17 А по фиксированному кабелю питания. В дополнение к этому, он также имеет порт USB-C с поддержкой USB PD и ряда других стандартов зарядки, которые могут обеспечивать мощность до 45 Вт.

Компания продемонстрировала еще одно зарядное устройство, которое имеет общую мощность 240 Вт, а основной порт USB-C поддерживает версию 3.1 стандарта USB PD и может самостоятельно выдавать 140 Вт.

Дополнительный порт USB-C может обеспечить еще 100 Вт, но что делает этот продукт интересным помимо этого Wii Power предлагает адаптер, который может объединить оба этих выхода в один выход на 240 Вт для зарядки более требовательных ноутбуков. Также есть третий порт USB-C и USB-A для зарядки периферийных устройств или телефона, хотя мощность каждого порта ограничена 30 Вт, а общая выходная мощность не может превышать 240 Вт.
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