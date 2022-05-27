Представлено зарядное устройство мощностью 340 Вт для игровых ноутбуков

Хотя это не был окончательный продукт, судя по внешнему виду корпуса, он дает нам некоторое представление о том, чего ожидать от будущих зарядных устройств для ноутбуков.
Это все еще довольно большой блок питания с размерами 150 x 86 x 34 мм, но он может выдавать 20 В при силе тока до 17 А по фиксированному кабелю питания. В дополнение к этому, он также имеет порт USB-C с поддержкой USB PD и ряда других стандартов зарядки, которые могут обеспечивать мощность до 45 Вт.
Компания продемонстрировала еще одно зарядное устройство, которое имеет общую мощность 240 Вт, а основной порт USB-C поддерживает версию 3.1 стандарта USB PD и может самостоятельно выдавать 140 Вт.
Дополнительный порт USB-C может обеспечить еще 100 Вт, но что делает этот продукт интересным помимо этого Wii Power предлагает адаптер, который может объединить оба этих выхода в один выход на 240 Вт для зарядки более требовательных ноутбуков. Также есть третий порт USB-C и USB-A для зарядки периферийных устройств или телефона, хотя мощность каждого порта ограничена 30 Вт, а общая выходная мощность не может превышать 240 Вт.