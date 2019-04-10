Предварительный обзор ASUS ROG Strix Scope. Для фанатов шутеров

Дизайн корпуса

Давно хотели себе качественную игровую клавиатуру, но не знали, что именно приобрести? Для фанатов шутеров вышла отличная новинка от компании ASUS, которая способна удовлетворить любые ваши запросы. Данная модель не только выглядит красиво и стильно, но и обладает определенными особенностями, которые очень понравятся заядлым геймерам. Итак, давайте посмотрим на то, что же умеет данная модель и почему за нее стоит отдавать свои деньги. Хотя, стоимость пока что еще никто не называл.

Для многих геймеров внешний вид клавиатуры даже важнее, чем характеристики или программное обеспечение. Ведь тем же ПО вы может воспользуетесь раз или два, настроите все и потом забудете, а вот на внешний облик своего устройства вы будете смотреть ежедневно и достаточно много. Так что требование к клавиатуре вполне понятное — она должна быть стильной, привлекательной и, желательно, практичной. У ASUS ROG Strix Scope с этим проблем нет совершенно — разработчик реализовал весьма дерзкий дизайн без каких-либо дополнительных элементов декора. Никаких дополнительных рядов клавиш, из-за которых вы можете путаться в нажатиях, нет даже мультимедийного ряда с кнопками. Все реализовано максимально компактно и строго — стандартный набор клавиш, небольшая рамка вокруг и красивая подставка под запястья с логотипом игровой линейки. В черном цвете ASUS ROG Strix Scope выглядит очень убедительно.

Характеристики

Особенности

Никого не удивит тот факт, что клавиатура построена на механических переключателях Cherry MX. На текущий момент это самые привлекательные переключатели, которые позволяют вам длительное время пользоваться устройством и не переживать о поломках. Как показали тесты, клавиатура на таких переключателях может проработать от семи лет даже у самого активного геймера. Стоит отметить, что производитель не уточняет цвет переключателей, так что, скорее всего, доступны будут все варианты — и голубые, и коричневые, и красные. Все они выполнены по одной технологии, просто конструкция разная и из-за этого отличатся ощущения, но тут уже все зависит от ваших предпочтений. В целом, «начинкой» клавиатуры мы полностью довольны — за свои деньги это отличное решение для длительного использования. Будем надеяться, что выбор переключателей тоже не разочарует.

Итог

Стоит отметить, что разработчики клавиатуры изначально «целились» в фанатов шутеров, так что продукт реализован специально для них. Например, клавиши WASD выполнены из специального шероховатого серебристого пластика, который дает больше сцепления и позволяет в темноте легко и быстро попадать пальцами на нужную кнопку. Это действительно удобно и эти клавиши не будут стираться слишком быстро. Кроме того, производитель понимает, что в шутерах вы часто приседаете и сделал ради этого клавишу Ctrl такой же по длине, как и Shift. То есть, клавиша довольно большая и промахнуться по ней не получится, плюс это позволит не выгибать палец для того, чтобы присесть. Это плюс.

У большинства современных игровых клавиатур есть одна большая проблема — производитель просто добавляет подсветку и на этом вся игровая тематика заканчивается. С ASUS ROG Strix Scope все получилось совершенно иначе, так как этот продукт, видимо, делали настоящие профессионалы своего дела. Здесь вам и переключатели правильные, и клавиши, которые рассчитаны на длительную игру в шутер, и большой Ctrl для удобства. Добавляем сюда стильный компактный дизайн, продвинутое программное обеспечение и получаем игровую клавиатуру мечты.