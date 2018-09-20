Предварительный обзор Amazfit Verge. Часы для спорта

Описание данного продукта получается максимально смешным и нестандартным. У компании Xiaomi, которую мы все знаем уже не первый год, недавно появился суб-бренд Huami, который будет заниматься своими линейками гаджетов. У Huami вышел новый умный браслет Amazfit Verge, который является скорее часами с элементами фитнес-трекера. У обычного пользователя уже голова бы пошла кругом от столь запутанной информации. Главное, что вы должны понять, это то, что Amazfit Verge создавали инженеры от компании Xiaomi, остальное не так важно.

Дизайн корпуса

Устройство получилось весьма привлекательным и производительным, у него есть масса всевозможных мелких бонусов и стильный дизайн. Мы решили сегодня о данном продукте поговорить, чтобы вы понимали о чем идет речь и почему этот гаджет вызвал столько вопросов в интернете. Вероятно, Amazfit Verge не станет лучшим в сегменте и продажи у него будут средние, но разве это важно рядовому пользователю?Начнем с того, что здесь представлен круглый циферблат, что уже само по себе очень интересно выглядит. Большинство устройств на рынке построены на основе прямоугольного или квадратного экрана, что немного сбивает с толку и отличается от классического внешнего вида устройства. У данной модели циферблат круглый, на боковой грани имеется аппаратная клавиша управления. В продажу поступило несколько цветовых вариантов, но они отличаются друг от друга исключительно цветовой схемой, тогда как материалы или элементы дизайна у всех одинаковые. Это большой плюс, ведь производитель не разделяет пользователей по классам — у всех одинаковый тип устройства за одну и ту же сумму денег. Никаких особых внешних элементов заметить не удалось, просто достойная реализация часов. Удобно и привычно для ценителей классики.

Циферблаты

У Apple Watch, самых популярных умных часов на рынке, есть ограничение по циферблатам — у вас есть определенный набор и только этими устройствами вы можете пользоваться. У новых часов от дочерней компании Xiaomi с этим все намного лучше, ведь пользователю предоставляют громадный набор возможностей по настройке главного экрана. Вы можете выбрать вариант с упором на часы и дату, можете сфокусировать внимание на показателях здоровья, а можете вовсе разукрасить циферблат в какой-то невероятный цвет и получать от этого удовольствие. Такая открытость дизайна нам очень нравится.

Здоровье

Устройство оснащено массой привычных нам сенсоров, которые умеют отслеживать вашу активность, считать калории и все в таком духе. Однако, здесь есть и продвинутый сканер частоты сердечных сокращений, который позволяет вам следить за состоянием своего сердца в режиме реального времени. Конечно, точность измерений будет не такая высокая, как на профессиональной аппаратуре, но вам зато не нужно ходить в больницу для изучения своего состояния. Внутри так же имеется 4 гигабайта встроенной памяти, 512 гигабайт оперативной и процессор на два вычислительных ядра.

Итог

На данный момент в сети довольно много информации о характеристиках продукта, а вот о стоимости практически ничего не сообщается. Есть лишь цена для Китая, которая при переводе на доллары составляет 120 баксов. За эти деньги продукт вполне будет пользоваться спросом — это классные часы со стильным дизайном, которые умеют считать сердечный ритм и показывают информацию на большом дисплее с диагональю 1,3 дюйма. Этого предостаточно, чтобы пользователь забыл о более дорогих конкурентах и спокойно занимался спортом с продуктом от Xiaomi.