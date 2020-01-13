Предварительный обзор Autel EVO II. Видео в 8К

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который был представлен на выставке CES 2020. Это достаточно крутой квадрокоптер, который снимает видео в высоком разрешении и позволяет насладиться этим процессом на полную катушку. Правда, есть несколько важных моментов, которые тоже стоит учитывать. О них мы тоже поговорим, но немного позже.

Характеристики

Конечно, у производителей квадрокоптеров всегда больше возможностей для реализации своих удивительных идей и задумок, так как есть пространство для фантазии. У коптера Autel EVO II с дизайном все отлично — корпус окрашен в красно-оранжевый цвет, имеет вытянутую форму, которая чем-то похожа на звездолет. На лицевой стороне продукта расположена подвеска с камерой, чуть выше находятся сенсоры, а сзади на верхней грани можно увидеть некий аналог воздухозаборника. На тыльной стороне расположен, видимо, отсек для батареи. Пропеллеры расположены на черного цвета платформах по диагонали, так что облик продукт получился достаточно интересным, но основные элементы остались на своих местах — камера все еще висит на подвесном шарнире, пропеллеры все еще расположены на специальных штангах. Зато продукт получился весьма компактным, что не может не радовать. Хотя, сложить его и положить в портфель просто так не выйдет.

Особенности

Производитель рассказал достаточно интересную информацию о том, что данный продукт летает на достаточно высоких скоростях и при этом держится в воздухе достаточно длительное время. Начнем с того, что длительность автономной работы устройства составляет 40 минут, что достаточно много по современным меркам, да и никто не мешает пользователю купить несколько батарей, чтобы в процессе полета просто заменить одну на другую, продлевая время полета. При этом максимальная скорость полета квадрокоптера составляет 72 километра в час, чего предостаточно, чтобы перемещаться на большие расстояния и наслаждаться высокой скоростью полета. Конечно, на рынке есть и более быстрые варианты, но они заметно меньше в плане габаритов и вообще не оборудованы возможностью снимать видео. Здесь же полноценное устройство.

Итог

Конечно, главным преимуществом продукта можно назвать камеру, которая снимает видео в разрешении 8К. Это первое устройство на рынке с поддержкой данной технологии, так что если вы хотите снимать видео в столь высоком разрешении, то это просто идеальный продукт. Да, стоит понимать, что монтировать видео в 8К-разрешении довольно трудно, так как компьютер должен быть достаточно производительным, плюс видео в таком формате занимает просто уйму пространства на накопителе. Более того, хотя камера и снимает в 8К, на рынке пока что не так много телевизоров, которые могут выводить картинку в таком разрешении, так что придется все равно понижать разрешение до 4К. Это значит, что на текущий момент необходимости в таком продукте просто нет, ведь его основное преимущество, за которое вы платите столько денег, пока что никак не реализуется.

Устройство действительно очень интересное и необычное в плане функций — все же рынок постепенно двигается в сторону новых технологий, а 8К сейчас самая обсуждаемая технология. С другой стороны, при покупке такого продукта вы получаете возможность записывать видео, которое на самом деле посмотреть никто в оригинальном варианте не сможет, придется как минимум сжимать его до 4К. А ведь в этом случае весь смысл камеры теряется, ведь можно взять любое более доступное устройство с камерой на 4К и снимать сколько влезет.