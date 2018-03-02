Предварительный обзор Chuwi Hi9. Компактный и мощный

2018-03-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi Hi9; [62]
Лично я давно считаю, что за компактными планшетами будущее. Таскать с собой здоровенный планшет не всегда удобно, а если уже и брать какую-то сумку для этого добра, то лучше уже ноутбук взять, там экран больше и функций тоже. Компактный планшет хорош тем, что его можно везде с собой брать и пользоваться в самых разных ситуациях. Например, решили вы фильм посмотреть, или в игру поиграть, но садить батарею смартфона не хочется, либо же он у вас старенький и только для звонков и общения используется. Тут вам планшет Chuwi Hi9 станет отличным помощником - он достаточно небольшой, мощный, стоит небольших денег и полностью справляется с поставленными задачами. Сегодня мы более детально посмотрим на устройство, оценим возможности продукта и только после этого вынесем свой вердикт по стоимости. Кстати, сейчас акция крутая проходит, в конце обзора ссылка будет, там можно купить планшет по скидке.

Характеристики

За основу производительности планшета взят процессор MediaTek MT8173. Это достаточно производительная модель, внутри установлено четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,9 гигагерца. Этого вполне достаточно для того, чтобы работать с играми, приложениями, получать удовольствие от фильмов и сериалов. Графическим ускорителем выступает PowerVR GX6250, а поддерживать производительность планшета будет оперативная память на 4 гигабайта. Достойное характеристики для современного продукта. Встроенной памяти здесь 64 гигабайта формата EMMC 5.1, для первого времени точно хватит на игры и прочий контент, а там можно добавить карту памяти и хранить сразу все свои любимые игрушки. В техническом плане планшет меня очень порадовал, он смотрится весьма и весьма добротным решением для геймера и прочих активных пользователей.

Дизайн корпуса

Планшет выполнен в достаточно скромном дизайне, в нем нет ярких ненужных деталей. На передней панели размещен сам дисплей, справа и слева у нас минимальные рамки, позволяющие уменьшить общие габариты устройства. Сверху и снизу имеются планки черного цвета, за них удобно держаться во время игры в портретном положении. На тыльной стороне у нас расположена только камера, логотип компании и все. Гаджет очень практичен в повседневном использовании, у него отличный уровень сборки и материалы тоже достаточно приличные. Для геймера - идеальный вариант.

Бонусы

Главным преимуществом данного продукта я могу назвать дисплей - при диагонали в 8,4 дюйма разрешение составляет 2560 на 1600 точек. Это шикарный экран, на котором будет приятно смотреть фильмы, сериалы, играть в игры и общаться в интернете. Ваши глаза не будут уставать, картинка сочная и яркая, одно удовольствие. Да, батарея на 5000 мАч смотрится достаточно привлекательно, плюс вы всегда можете подключить сюда клавиатуру и работать с планшетом, как с небольшим ноутбуком. Однако, это больше игровая штука, которая смотрится нереально круто и уверенно. Особенно с таким дисплеем.

Итог

За свои деньги - одно из лучших устройств на рынке. Вы можете за совершенно небольшую сумму денег получить крутое решение как для игр, так и для работы. Для многих такое решение будет наиболее оптимальным, ведь не каждому нужен большой планшетный компьютер со всеми этими наворотами и большой диагональю. Мне, например, больше подойдет компактный продукт, на котором я могу спокойно играться в игры и получать от этого долю удовольствия, а большой планшет скорее для дома нужен, чтобы фильмы смотреть. Хотя, в данной ситуации можно и фильмами наслаждаться, экран достаточно классный. Купить со скидкой - ссылка.


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