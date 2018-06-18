Предварительный обзор Cooler Master CK620. Компактная механика

Механические клавиатуры в последнее время стали пользоваться большим спросом среди пользователей. Их преимущество в том, что механика живет дольше — вы раз покупаете качественное устройство и потом спокойно работаете, играете или общаетесь в социальных сетях. С мембранными клавиатурами не так весело, хотя у них тоже есть определенные преимущества. Компания Cooler Master показала клавиатуру CK620, которая будучи механической обладает несколькими ключевыми преимуществами мембранных клавиатур. Сегодня мы поговорим о преимуществах этой новинки, чтобы каждый мог понимать, за что он будет или не будет отдавать свои личные средства. Устройство классное, но сейчас очень много конкурентов, которые могут предоставить приличный набор функций. Чем же нас планирует удивлять Cooler Master CK620? На этот вопрос мы сегодня постараемся ответить.

Дизайн

Начнем с того, что клавиатура весьма компактная — производитель убрал все дополнительные клавиши и бортики вокруг них. То есть, у вас нет бухгалтерского блока, который занимает много места, но им практически никто не пользуется, плюс вокруг клавиш нет никакой окантовки корпусом. Там, где заканчивается клавиша, заканчивается и корпус. Из-за этого размеры новинки очень компактные — как большая шоколадка. Это позволяет существенно экономить пространство на рабочем столе, где вам будет комфортнее играть, работать, набирать текст. Механические переключатели немного выступают за пределы пластины, из-за чего новинку будет проще продувать от пыли, плюс общая толщина продукта уменьшилась. Разработчики и дизайнеры явно хотели сделать эту клавиатуру максимально удобной в использовании. Могу сказать, что у них полностью все получилось — с такими размерами ее захотел даже я.

Характеристики

Когда покупаешь механическую клавиатуру, то в первую очередь платишь именно за переключатели. Дизайн крутой можно получить и на других типах клавиатур, но платить больше денег стоит именно ради тактильных ощущений. Клавиатура построена на низкопрофильных переключателях Cherry, которые на 35% ниже большинства вариантов на рынке. За счет этого удалось сделать новинку максимально тонкой и клавиши больше напоминают клавиатуру ноутбука, нежели механику. Для кого-то это будет преимуществом, особенно если вы много работаете с текстами и высокие клавиши вызывают осталось в кисти.

Преимущества

Главная фишка клавиатуры в двух вариантах исполнения — вы можете купить продукт с проводным или беспроводным подключением. То есть, если вы не хотите заряжать продукт каждый день, то покупаете проводной вариант и наслаждаетесь комфортом при работе. Если же вам нужен беспроводной вариант, то вот, пожалуйста. Правда, с включенной подсветкой, а она здесь RGB, работать вы сможете в течении лишь пяти часов. Это не так много и для постоянного использования, как по мне, такой вариант подходит слабо. Мне больше проводной вариант понравился. Просто я старый уже, видимо.

Итог

Пока что у нас нет информации о стоимости продукта или дате старта продаж. Однако, эта модель является ярким примером того, что механика не обязательно должна быть громоздкой и толстой. Вы вполне можете получить компактное решение для удобства в работе, которое будет обладать всеми преимуществами механики. Да и разработчикам удалось сделать устройство максимально тонким, что тоже выглядит довольно привлекательно и удобно. Осталось только дождаться старта продаж и потом уже поговорить о преимуществах данного решения в сравнении с конкурентами.