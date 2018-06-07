Предварительный обзор Corsair HS70. Для ПК и PS4

2018-06-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Corsair HS70; [85]
Геймеры не очень любят все беспроводное, так как есть миф, что такого рода технологии не могут передавать звук или картинку на достойном уровне. И хотя разработчики уже не раз доказали, что те же мышки беспроводные могут быть даже шустрее проводных вариантов, большая часть геймеров, мнящая себя про-игроками, пользуется исключительно периферией на проводе. Для тех, кто хочет просто поиграть вечером в новый ААА-проект или с друзьями пострелять в CS: GO была выпущена гарнитура Corsair HS70. Это беспроводной вариант с довольно интересным корпусом и, что самое главное, эта гарнитура работает и с ПК, и с PS4. Для тех, кто хочет нормально на диване поиграть в консоль это вообще идеальный вариант, а если у вас есть и ПК, и приставка, то можно одной покупкой обеспечить себя хорошим звуком сразу на двух платформах. Сегодня мы посмотрим на то, насколько эта гарнитура умеет хорошо передавать звук и голос.

Дизайн корпуса

Кардинальных изменений в плане внешнего вида не произошло, но есть ощущение, что дизайнеры вдохновлялись наушниками HyperX Cloud II. Может мне кажется, но оголовье выглядит с внешней стороны очень похожим, плюс эта дужка крепления к чаше очень напоминает HyperX, не говоря уже о том, что сами чаши трудно назвать уникальными — мы такую форму уже видели. Однако, если не смотреть на явное заимствование дизайна, устройство выглядит дорого и достойно. Оголовье мягкое и прочное, оно не давит вам на голову, при этом не трещит и не выгибается. Чаши амбушюр плотно прилегают к голове пользователя, сами амбушюры выполнены из экологической кожи самого высокого качества. Дизайн из черного и белого цветов смотрится весьма оригинально, хотя, опять же, у потенциальных конкурентов есть подсветка и прочие фишки, тогда как здесь ничего подобного не наблюдается.

Характеристики

Спецификации устройства тоже особенно ничего удивительного рассказать не могут. Сюда поставили хорошие 50-миллиметровые излучатели, позволяющие вам наслаждаться высоким качеством звука в играх. Заявлена частота от 20 до 20000 Гц, это честные характеристики, которые человеческое ухо действительно может услышать. Передача звука от источника будет происходить по передатчику, его нужно включить в ПК или консоль, время автономной работы составляет 16 часов. Этого достаточно, чтобы играть три дня подряд без страха остаться в тишине.

Бонусы

Конечно же, главным преимуществом устройство является возможность работать и с компьютером, и с приставкой Sony. Вы просто подключаете наушники к нужной системе и играете. Если батарея разрядилась, а хочется повоевать, то можно просто подключить устройство по 1,8-метровому кабелю, он же и подряжает батарею наушников. Если же вы работаете на ПК, то вам будет доступен виртуальный вариант 7.1-канального звучания, хотя я не могу сказать, что это большое преимущество. Позиционирование в играх хорошее, но до настоящего объемного звучания наушникам еще очень далеко.

Итог

У наушников есть определенные недостатки, но они настолько слабые, насколько это вообще возможно. Дизайн интересный и более-менее практичный (если не брать белую версию), микрофон есть, он неплохо пишет звук, плюс звучание у продукта неплохое. Да и стоимость гарнитуры составляет всего 100 долларов. Подумайте только — беспроводные наушники для ПК и консоли за 100 баксов. Это шикарное приобретение и я уже не могу дождаться, когда устройство будут продавать у нас в стране. Даже если курс будет страшный, это все равно будет лучшее решение из всех возможных. Хотя, конкурентов как бы и нет.

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