Предварительный обзор Corsair IronClaw RGB Wireless. Уже без шнура

Буквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя не может похвастаться ни беспроводной работой, ни какими-то уникальными особенностями корпуса, ни полезными функциями для пользователя. Теперь ситуация изменилась, ведь на рынок выходит новое устройство под названием Corsair IronClaw RGB Wireless. Уже из названия устройства можно понять, что это продукт, который работает при беспроводном подключении и вас ничего не будет ограничивать в плане кабеля. Конечно, такое решение стоит дороже, чем проводной аналог, но разница не такая уж и большая. Намного интереснее посмотреть на то, что же будет у данного продукта под корпусом, что предлагает бренд за 80 долларов (а именно столько стоит новинка) и почему конкуренты должны расступиться перед данным релизом. Сейчас мы постараемся в этом разобраться, чтобы вам тоже стало понятно.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что производитель решил отказаться от нестандартных решений в области дизайна и показал вполне привычный внешний вид. Если вы любите данный бренд и следите за всеми новинками, которые выходят на рынок в последнее время, то данная мышка для вас будет уже знакомой. Более того, если бы производитель убрал фирменный логотип, то вы все равно не спутали бы данную мышку с продукцией других брендов. Для заядлых фанатов Corsair это большой плюс. Основная панель, которая расположена у пользователя под ладонью, плавно переходит в левую и правую клавиши мыши. Это отличное решение, ведь ЛКМ и ПКМ будут нажиматься по всей длине и не будут трястись или люфтить. На правой и левой боковых панелях размещены прорезиненные панели с глубокой текстурой, чтобы вы могли крепче взять устройство в руку и не выронить мышку даже во время очень активного сражения.

Кроме того, на боковой панели имеется несколько клавиш, которые дают вам дополнительную возможность давать команды в игре. Они довольно массивные и по ним вы точно не промахнетесь, что в MMO-играх крайне удобно — можно назначить туда умения персонажа, например. Еще две дополнительные клавиши имеются на верхней части мышки, чуть ниже от колеса прокрутки. Стандартно они меняют уровень чувствительности DPI, но их можно настроить для выполнения других действий. И, конечно, над колесом тоже плотно поработали — оно выглядит стильно и легко цепляется пальцем во время игры. В плане дизайна ничего удивительного, но все крайне достойно.

Характеристики

У мышки есть сразу три варианта подключения к вашему компьютеру — можно подключиться по передатчику USB, можно использовать Bluetooth или подключить кабелем к порту USB. То есть, даже если у вас сядет батарея, вы можете просто подключить устройство по кабелю и продолжить игру. За основу мышки взят сенсор Pixart PMW3391, который дает максимальную чувствительность в 18000 DPI. Естественно, вы и половины этого диапазона использовать не будете. Кроме того, можно настраивать чувствительность с шагом в 1 DPI.

Итог

Совсем скоро мышка отправится в продажу и вы сможете приобрести ее всего за 80 долларов. Для Corsair IronClaw RGB Wireless это вполне разумная цена, ведь устройство полностью работает без проводов, красиво светится в темноте, выдает шикарный диапазон чувствительности с гибкой настройкой, плюс есть программное обеспечение, которое открывает громадные просторы для кастомизации. Конечно, у многих пользователей видеокарты стоят как эта мышка, но нужно понимать, что это флагманское устройство с топовым набором характеристик — такая мышка просто не может быть доступной.