Предварительный обзор Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile. С низким профилем

Производителям игровой периферии становится все труднее и труднее продавать свои продукты — пользователей нужно постоянно удивлять. Однако, практически все фишки и технологии мы уже видели и удивить заядлого геймера практически невозможно. Сейчас все уже привыкли к механике, к красивой подсветке, разнообразным материалам корпуса, переключателям, программному обеспечению. Некоторые компании продолжают работать в прежнем направлении, надеясь на лояльность аудитории, а другие производители решили кардинально изменить курс. Например, ярким примером новых игровых клавиатур является Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile — весьма красивая модель с яркой подсветкой, привлекательным дизайном корпуса и низким профилем клавиш. Это дает возможность получить новые ощущения от игрового процесса и для некоторых пользователей это действительно будет большим преимуществом.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида клавиатура практически не изменилась — у нее классическая раскладка клавиш, большой металлический бортик в верхней части корпуса, куда вынесли дополнительные клавиши управления, плюс там же имеется логотип компании с подсветкой. Дополнительно в комплекте идет подставка под ладони, которая делает клавиатуру еще более громоздкой, зато ваши кисти не будут уставать даже после длительного использования. Единственным заметным изменением стал профиль клавиш, которые теперь более низкие. Если говорить проще, то производитель просто взял и обрезал кейкап до половины, после чего оптимизировал остальную конструкцию под это дело. Заметить разницу можно лишь при взгляде сбоку, в остальном клавиатура выглядит так, как и все остальные флагманские варианты этого же производителя. Дорого, стильно и очень эффектно.

Характеристики

За основу клавиатуры взяты переключатели Cherry MX Low Profile Speed и Cherry MX Low Profile Red, пользователь сам выбирает, какой тип ему больше нравится. Оба варианта предназначены для игровых задач, пока что более нейтральных вариантов на синих или коричневых переключателях не анонсировали. Может их и не будет. Производитель заявил о наличии функции Anti-Ghosting with Full Key Rollover, которая позволяет вам нажимать большое количество клавиш одновременно и они все будут правильно зарегистрированы, что тоже полезно профессиональным геймерам или тем, кто стремится к этому званию.

Особенности

Низкий профиль клавиш далеко не для всех является преимуществом, это, скорее, дело вкуса. Кому-то нравятся высокие клавиши и то, как они нажимаются, в этом есть свой шарм механики. Кто-то же хочет получить долговечность и привлекательный дизайн с механикой, но чтобы клавиши нажимались максимально быстро и легко. В этом плане низкий профиль может предоставить определенные преимущества, но заметят их разве что профессионалы. Для обычного пользователя все сводится к ощущениям от нажатий — какая клавиатура вам нравится больше, той и пользуйтесь.

Итог

Громадным плюсом новинки является переключатели — здесь не «рабочих» вариантов, только игровые. Стоит почитать в сети больше информации об этих типах свичей, плюс можно в магазине прийти и понажимать на кнопки, чтобы понять, какие эффекты вам нравятся больше. В целом, клавиатура очень интересная, это что-то новое и необычное, но стоимость пока что не называется. Вероятно, цена будет как у остальных флагманских моделей K70, может даже немного выше из-за уникального типа посадки. Так что дешевой клавиатурой новая модель точно не станет, это просто физически невозможно.