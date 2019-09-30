Предварительный обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless. Стильно и дорого

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно привлекательной гарнитуре, которая стоит очень дорого и подойдет далеко не каждому. У новинки от компании Corsair все отлично с внешним видом, начинкой и прочими мелкими бонусами, но вот с ценником немного производитель нас разочаровал. Но, давайте посмотрим ближе и оценим новинку более детально. Можно она стоит своих денег.

Характеристики

Гарнитура поставляется в трех цветовых вариантах — черном, белом и серебристом. Лично автору данной статьи нравится серебристый цвет больше всего, он выглядит более интересно, но это уже дело вкуса и кому-то понравится другой вариант. В плане каркаса и общего внешнего вида заметны серьезные изменения — ранее производитель делал гарнитуры совершенно другого формата. Теперь чаши выполнены в более классическом стиле, без каких-либо ярких декоративных элементов. Внешняя часть чаши выполнена в плоском виде, там есть светящийся логотип компании. Оголовье довольно массивное и выполнено из мягкого материала, так что давить в голову оно не должно. Амбушюры выполнены из аналогичного мягкого материала, а на левой чаше расположен выдвижной микрофон. В целом, дизайн устройства очень даже радует, особенно если вы большой фанат более строгого внешнего вида.

Особенности

В основе гарнитуры Corsair Virtuoso RGB Wireless лежат 50-миллиметровые излучатели, которые показывают достаточно высокое качество звучания. Производитель даже заявляет, что новые излучатели позволили выдавать расширенный диапазон частот — от 20 Гц до 40 кГц. Конечно, верится в последний пункт достаточно тяжело, ведь человеческое ухо не способно слышать больше, чем 20 кГц. Но, это все равно приятный бонус, ведь пользователь получает более высокое качество звучания. Те пользователи, которые уже успели попробовать новую гарнитуру, говорят об отличной проработке высоких и средних частот, а так же о достаточно продвинутых низких. То есть, играть в шутеры будет приятно, да и слушать музыку с басами — тоже. Вопрос только в том, какие игры вы предпочитаете и какие параметры наушников вам будут более оптимальными. Качество звучания у новинки весьма достойное.

Итог

У гарнитуры есть три варианта подключения к компьютеру. Во-первых, вы можете использовать беспроводное подключение и установить USB-передатчик в компьютер, чтобы играть без проводов и ограничений. Во-вторых, вы можете подключить гарнитуру по кабелю USB непосредственно в сам компьютер — тогда будет работать подсветка и не будет уходить питание от батареи. И, в-третьих, вы можете подключить гарнитуру по 3,5-мм выходу. В этом случае заряд на батарею не идет и вы либо играете без подсветки, либо теряете заряд батареи постепенно. Также стоит отметить весьма неплохой микрофон, который выдвигается вперед и выглядит достаточно привлекательно и стильно, плюс он захватывает голос в высоком качестве. Для проведения прямых трансляций хватит, а для общения с друзьями в играх — тем более. Шикарный вариант для продвинутого геймера.На текущий момент заявлена стоимость гарнитуры в 180 долларов и это довольно дорогое удовольствие, ведь это просто беспроводная гарнитура. Да, у нее хорошее качество звучания, отличный дизайн и есть подсветка логотипа, но это же стоимость видеокарты среднего класса. Для фанатов, которые уже собрали мощный компьютер и хотят шикарную гарнитуру, новинка является настоящим подарком, а всем остальным гаджет будет не так уж интересен по объективным причинам. Не каждый может себе позволить гарнитуру за 180 долларов.