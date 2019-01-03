Предварительный обзор Cougar Puri RGB. Механика с RGB

В последнее время механические клавиатуры стали невероятно популярными среди геймеров. Причин тому сразу несколько. Например, некоторые производители активно выпускают довольно доступные продукты, которые стоят небольших денег и позволяют не просто играть с комфортом, но и не переживать о покупке нового устройства ввода в течение огромного количества времени. Механика живет минимум лет шесть-восемь, тогда как мембрана может умереть через год или даже меньше. Учитывая разницу в цене, механика окупает себя с головой несколько раз и именно из-за этого пользователи стали так активно работать в сторону механики, покупая интересные модели. Например, Cougar Puri RGB отлично подойдет тем, кто хочет пойти в киберспорт и получить необходимый инструмент для повышения личного уровня игры. Клавиатура действительно крутая, интересная, у нее есть масса преимуществ над конкурентами.

Дизайн корпуса

Клавиатура выполнена в классическом стиле — у нас есть 104 клавиши, никаких дополнительных кнопок на корпусе нет. Разработчики решили, что для профессионального игрока это не обязательный компонент, даже скорее наоборот — дополнительные ряды клавиш могут сбивать, вы будете периодически промахиваться и так далее. Рамки вокруг клавиш минимальные, так что клавиатура получилась компактная, легкая и удобная для транспортировки. Это большой плюс в том случае, если вы действительно хотите ездить на турниры, тогда у вас не будет проблем с рюкзаком или чем-то еще. Разработчики продукта изначально задумывали Cougar Puri RGB как вариант для активных поездок, который и в стационарном использовании покажет себя с отличной стороны. Мне кажется, что у них все получилось — клавиатура действительно интересная и стоит своих денег на все сто процентов.

Отдельно хотелось бы похвалить некоторые дополнительные мелочи, на которые сразу внимания и не обращаешь. Например, у данной клавиатуры имеется стеклянная крышка с магнитными креплениями, которая защищает клавиши от попадания пыли и влаги. Очень удобно для поездок, когда клавиатура просто лежит в рюкзаке и собирает всю пыль вокруг. Помимо этого, здесь съемный кабель, что тоже играет в плюс компактности — его можно снять, кинуть в сумку и поехать куда-нибудь. Думаю, желание угодить потенциальному покупателю вынудило разработчиком проявить фантазию, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Характеристики

За основу клавиатуры взяты переключатели Cherry MX Red, они обеспечивают вас идеальным откликом и тактильными ощущениями. Это одни из самых «быстрых» переключателей на рынке, которые отлично подходят для игровых задач. Кроме того, здесь есть масса пользовательских настроек для того, чтобы вы могли сделать идеальный профиль под какую-то игру. Есть даже функция срабатывания тьмы клавиш одновременно, что в MOBA иногда спасает положение. Ничего удивительного в начинке продукта я не обнаружил, но это крутой продукт, спорить не стану. Особенно порадовали переключатели.

Итог

На текущий момент производитель не называет стоимости клавиатуры, но продукт для киберспорта с RGB, программным обеспечением и прочими бонусами я бы за доступную сумму не ждал. Этот продукт подойдет тем, кто хочет получить от игры максимум комфорта, плюс продукт нужно брать с собой в путешествия. Если ваша клавиатура никогда не покидает комнату, то стоит посмотреть на другие, более доступные варианты. Кроме того, есть еще такая же модель, только в формате TKL — она выглядит точно так же, только компактнее. Для шутеров вообще шикарно получается.