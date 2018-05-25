Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочная новинка

Современный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов за именитые бренды, когда можно за небольшую сумму купить аналогичный по возможностям девайс. сегодня мы расскажем о шикарном смартфоне ELEPHONE A4, который явно вас удивит.
Запуск нескольких игр в фоновом режиме, работа с десятком программ и несколькими вкладками в браузере — все это будет вам доступно без тормозов и зависаний. Встроенной памяти здесь 16 гигабайт, этого предостаточно на основной софт и игры, а дальше вполне можно приобрести карту памяти — разъем для нее имеется. В плане начинки продукт очень даже порадовал, тем более за такую низкую стоимость.
Смотрится красиво, плюс тыльная панель глянцевая, из-за чего ELEPHONE A4 выглядит еще дороже, чем он есть на самом деле. Отдельно стоит похвалить небольшие аккуратные клавиши управления громкостью и блокировки дисплея, они очень элегантно расположились на правой боковой грани. Там же расположен и сканер отпечатков пальцев, он очень удобен в использовании. Мне кажется это лучше, чем ставить его на тыльную панель.
Неплохо снимают камеры — основная на 8 мегапикселей при дневном освещении способна передавать насыщенные цвета, плюс можно видео в высоком разрешении снимать. Фронтальная камера на 5 мегапикселей тоже отлично подходит для фотографий в социальны сетях. Очень понравилось, что смартфон работает на операционной системе Android 8.1, которая на данный момент является самой свежей на рынке.
ХарактеристикиЗа основу производительности смартфона взят процессор MTK6739 от компании MediaTek. Он работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,5 гигагерц, чего с головой хватит для большинства современных игровых продуктов, программ и фильмов в высоком разрешении. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 3 гигабайта. Достаточно приемлемый объем памяти для любого смартфона, этого хватит с большим запасом на всё.
Запуск нескольких игр в фоновом режиме, работа с десятком программ и несколькими вкладками в браузере — все это будет вам доступно без тормозов и зависаний. Встроенной памяти здесь 16 гигабайт, этого предостаточно на основной софт и игры, а дальше вполне можно приобрести карту памяти — разъем для нее имеется. В плане начинки продукт очень даже порадовал, тем более за такую низкую стоимость.
Дизайн корпусаСтоит признать, что теперь вставка в верхней части экрана является трендом и все новые устройства будут выходить в продажу именно с такой дизайнерской деталью. Здесь дисплей тоже занимает всю лицевую панель, из-за чего продукт очень компактен и удобен в повседневном использовании. Сверху находится панель с динамиком и камерой, выглядит это достаточно интересно. На тыльной стороне смартфона расположена камера и вспышка, они выведены на отдельную вертикальную платформу.
Смотрится красиво, плюс тыльная панель глянцевая, из-за чего ELEPHONE A4 выглядит еще дороже, чем он есть на самом деле. Отдельно стоит похвалить небольшие аккуратные клавиши управления громкостью и блокировки дисплея, они очень элегантно расположились на правой боковой грани. Там же расположен и сканер отпечатков пальцев, он очень удобен в использовании. Мне кажется это лучше, чем ставить его на тыльную панель.
ОсобенностиДля меня всегда в современных смартфонах самой важной деталью является дисплей, ведь вы постоянно на него смотрите, читаете книги или смотрите фильмы, играете в игры и наслаждаетесь видеочатами. Здесь установлен вытянутый 5,85 дюймовый дисплей с разрешением 1512 на 720 точек. У него соотношение сторон составляет 19:9, это тоже тренд и сейчас весь контент создают с упором на новый формат дисплея.
Неплохо снимают камеры — основная на 8 мегапикселей при дневном освещении способна передавать насыщенные цвета, плюс можно видео в высоком разрешении снимать. Фронтальная камера на 5 мегапикселей тоже отлично подходит для фотографий в социальны сетях. Очень понравилось, что смартфон работает на операционной системе Android 8.1, которая на данный момент является самой свежей на рынке.
ИтогТеперь давайте о самом интересном — стоимости продукта. За смартфон просят 109 долларов на данный момент, сейчас идет акция и вы можете заказать устройство за минимальную стоимость. Собственно, сейчас самое время его брать — за эти деньги вы и близко ничего приближенного по возможностям и дизайну не найдете. Смартфон выглядит очень круто и стильно, у него хороший дисплей и приличная производительность в играх, плюс камеры снимают неплохо для своего класса. Требовать чего-то большего от смартфона за эти деньги я бы не стал, некоторые популярные бренды свои чехлы для смартфонов продают дороже. А здесь полноценный девайс для игр, развлечений и работы.