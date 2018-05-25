Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочная новинка

Современный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов за именитые бренды, когда можно за небольшую сумму купить аналогичный по возможностям девайс. сегодня мы расскажем о шикарном смартфоне ELEPHONE A4, который явно вас удивит.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор MTK6739 от компании MediaTek. Он работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,5 гигагерц, чего с головой хватит для большинства современных игровых продуктов, программ и фильмов в высоком разрешении. Поддерживать производительность мобильного телефона будет оперативная память на 3 гигабайта. Достаточно приемлемый объем памяти для любого смартфона, этого хватит с большим запасом на всё.Запуск нескольких игр в фоновом режиме, работа с десятком программ и несколькими вкладками в браузере — все это будет вам доступно без тормозов и зависаний. Встроенной памяти здесь 16 гигабайт, этого предостаточно на основной софт и игры, а дальше вполне можно приобрести карту памяти — разъем для нее имеется. В плане начинки продукт очень даже порадовал, тем более за такую низкую стоимость.

Дизайн корпуса

Стоит признать, что теперь вставка в верхней части экрана является трендом и все новые устройства будут выходить в продажу именно с такой дизайнерской деталью. Здесь дисплей тоже занимает всю лицевую панель, из-за чего продукт очень компактен и удобен в повседневном использовании. Сверху находится панель с динамиком и камерой, выглядит это достаточно интересно. На тыльной стороне смартфона расположена камера и вспышка, они выведены на отдельную вертикальную платформу.Смотрится красиво, плюс тыльная панель глянцевая, из-за чего ELEPHONE A4 выглядит еще дороже, чем он есть на самом деле. Отдельно стоит похвалить небольшие аккуратные клавиши управления громкостью и блокировки дисплея, они очень элегантно расположились на правой боковой грани. Там же расположен и сканер отпечатков пальцев, он очень удобен в использовании. Мне кажется это лучше, чем ставить его на тыльную панель.

Особенности

Для меня всегда в современных смартфонах самой важной деталью является дисплей, ведь вы постоянно на него смотрите, читаете книги или смотрите фильмы, играете в игры и наслаждаетесь видеочатами. Здесь установлен вытянутый 5,85 дюймовый дисплей с разрешением 1512 на 720 точек. У него соотношение сторон составляет 19:9, это тоже тренд и сейчас весь контент создают с упором на новый формат дисплея.Неплохо снимают камеры — основная на 8 мегапикселей при дневном освещении способна передавать насыщенные цвета, плюс можно видео в высоком разрешении снимать. Фронтальная камера на 5 мегапикселей тоже отлично подходит для фотографий в социальны сетях. Очень понравилось, что смартфон работает на операционной системе Android 8.1, которая на данный момент является самой свежей на рынке.

Итог

Теперь давайте о самом интересном — стоимости продукта. За смартфон просят 109 долларов на данный момент, сейчас идет акция и вы можете заказать устройство за минимальную стоимость. Собственно, сейчас самое время его брать — за эти деньги вы и близко ничего приближенного по возможностям и дизайну не найдете. Смартфон выглядит очень круто и стильно, у него хороший дисплей и приличная производительность в играх, плюс камеры снимают неплохо для своего класса. Требовать чего-то большего от смартфона за эти деньги я бы не стал, некоторые популярные бренды свои чехлы для смартфонов продают дороже. А здесь полноценный девайс для игр, развлечений и работы.