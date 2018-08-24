Предварительный обзор Fitbit Charge 3. Новый этап фитнес-трекеров

2018-08-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fitbit Charge 3; [79]
Прежде всего стоит отметить, что современный рынок спортивных браслетов погибает. Это года четыре назад все получали удовольствие от очередного браслета, который измерял калории и пульс, но на сегодняшний день это мало интересует покупателей. Дело в том, что если вы спортсмен или просто интересуетесь этим рынком, то вы уже купили себе браслет, при том года два назад. Это не смартфон и каждый год покупать новинку никто не будет, а новых функций разработчики и не показывают. Вот вышел браслет Fitbit Charge 3, который выглядит круто и все такое, но аналитики уже пророчат ему провальные продажи. Все потому, что фанаты уже владеют нужным браслетом, зачем им тратить деньги ради покупки нового продукта? Сегодня разберем более детально, почему новинка крутая и стоит своих денег, но ее все равно никто не будет покупать. Да, пока что комментарий о плохих продажах еще спорный, но мы в него спокойно верим.

Дизайн корпуса

Основа браслета, или часов, являет собой прямоугольную конструкцию с таким же прямоугольным циферблатом. На нем вы будете видеть всю нужную информацию, время и все в таком духе. Данных сюда помещается не очень и много, хотя диагональ дисплея для своего рынка очень даже приличная. На одной из граней расположена клавиша управления, которая отвечает и за разблокировку устройства. Цепляется ремешок по довольно классическому механизму, в этом плане разработчики решили ничего кардинально не менять. Отметим, что представлено два варианта корпуса самих часов и невероятное множество разнообразных ремешков. Это позволит вам подобрать нужный дизайн под определенный дресс-код или просто по вкусу пользователя. Мне вот очень понравился вариант с черным корпусом и красным ремешком, но это уже лично дело каждого. И, конечно же, вы можете менять ремешки и так далее.

Характеристики

Начнем с того, что браслет оборудован монохромным дисплеем на OLED технологии. Это значит, что он черно-белый, из-за чего получить красивые картинки на экране вы не сможете. Зато батарею будет съедать медленнее. Подключается гаджет к источнику вроде смартфона или какой-то гарнитуры при помощи Bluetooth 4.0. К сожалению, это все характеристики продукта — производитель решил не уточнять информацию о процессоре, оперативной памяти или каких-то других параметрах. С другой стороны, это же просто браслет, а не умные часы или смартфон.

Защита от влаги

Производитель уточнил, что продукт построен в абсолютно монолитном корпусе. Это значит, что вы не сможете утопить браслет даже при большом желании — устройство гарантированно будет работать под водой на глубине до 50 метров. В сети даже говорят, что и на ста метрах работать можно, но там уже давление слишком высокое и может просто треснуть корпус. Зато плавать в бассейне, ходить в душ и заниматься прочими какими-то вещами вы сможете с большим удовольствием и без страха как-то убить продукт водой. Про падения и прочие механические воздействия ничего сказано не было.

Итог

Теперь про стоимость. За обычную версию просят 150 долларов и это достаточно дорого, как для умного браслета. Это же не умные часы с дисплеем и прочими фишками, а просто браслет. Далее, за версию с NFC для платежей нужно отдать 170 долларов. Если вы действительно планируете часто платить в магазинах при помощи браслета, то это точно ваш выбор, остальным же советую брать обычный вариант. Либо не брать данную модель вообще. На рынке невероятное множество конкурентов, которые могут уделать этот продукт как в плане цены, так и в плане возможностей. Вот и думайте теперь, зачем такое выпускать.


Комментарии:
Обзор GameTrack. Собираем библиотеку...
Обзор GameTrack. Собираем библиотекуНа нашем сайте собралось очень много геймеров, большая часть которых хочет как-то собирать свои достижени...
Анонсирован смартфон Oppo R17 Pro с трой...
Анонсирован смартфон Oppo R17 Pro с трой Состоялась премьера нового смартфона под названием Oppo R17 Pro. Гаджет получил 6,4-дюймовый экран с раз...
В продажу фотокамера Panasonic Lumix DC-...
В продажу фотокамера Panasonic Lumix DC-Компания Panasonic выпустила фотоаппарат Lumix DC-LX100 II стоимостью в 1000 долларов. Аппарат получил 3-...
Раскрылись некоторые спецификации смартф...
Раскрылись некоторые спецификации смартфКомпания Samsung готовит к выпуску новый дешевый смартфон Galaxy J2 Core. Сообщается, что гаджет построен...
В России вышел смартфон Alcatel 5V с 6,2...
В России вышел смартфон Alcatel 5V с 6,2В России стартовали продажи смартфона Alcatel 5V с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран...
В России начались продажи недорогого сма...
В России начались продажи недорогого смаВ России стартовали продажи недорого смартфона Inoi 3. Девайс получил 5-дюймовый дисплей с соотношением с...
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE подешевел до 275...
Смартфон Xiaomi Mi 8 SE подешевел до 275Компания Xiaomi снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 8 SE в Китае с 290 до 275 долларов. Речь идет о версии...
Дрон DJI Mavic 2 Pro с камерой Hasselbla...
Дрон DJI Mavic 2 Pro с камерой HasselblaКомпания DJI пополнила ассортимент дронов моделями Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom, которые пришли на смену Ma...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 (CMK16GX4M2B3000C15)Обзор оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 16GB 3000 МГц CL15 (CMK16GX4M2B3000C15)
Обзор кнопочного телефона Digma LINX A242 2GОбзор кнопочного телефона Digma LINX A242 2G
Обзор Master & Dynamic MW60. Лучшие профессиональные наушники Обзор Master & Dynamic MW60. Лучшие профессиональные наушники
Обзор Добросад DS03T PRO. Проращиватель для семян с дисплеемОбзор Добросад DS03T PRO. Проращиватель для семян с дисплеем
Обзор CamShel DVR 220. Видеорегистратор с двумя поворотными камерамиОбзор CamShel DVR 220. Видеорегистратор с двумя поворотными камерами
Предварительный обзор Fitbit Charge 3. Н...
Предварительный обзор Fitbit Charge 3. НПрежде всего стоит отметить, что современный рынок спортивных браслетов погибает. Это года четыре назад в...
Обзор GameTrack. Собираем библиотеку...
Обзор GameTrack. Собираем библиотекуНа нашем сайте собралось очень много геймеров, большая часть которых хочет как-то собирать свои достижени...
Предварительный обзор Razer Mamba Elite....
Предварительный обзор Razer Mamba Elite.Компания Razer всегда умела радовать своих преданных фанатов высоким качеством продукции и разнообразными...
Обзор Brain It Out! Работаем головой...
Обзор Brain It Out! Работаем головойКазуальные игры пользуются громадной популярностью среди пользователей благодаря своей простоте в использ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level В последнее время пользователи получают прямо тьму удовольствия от корпусов, в которых вообще нет каких-т...
Обзор Grammarly. Продвинутая клавиатура...
Обзор Grammarly. Продвинутая клавиатураПрежде всего стоит отметить, что данная клавиатура работает только с английским языком. Исключительно. Та...
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. Н...
Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. НКомпания NVIDIA провела официальную презентацию своей новой линейки видеокарт RTX 20. ПОльзователи долго ...
Обзор Slices. Немного казуальщины...
Обзор Slices. Немного казуальщиныКазуальные игры пользуются громадным спросом среди пользователей — это неплохой вариант убить время во вр...
Обзор World of Warcraft: Battle for Azer...
Обзор World of Warcraft: Battle for AzerBlizzard Entertainment на последней своей конференции умудрилась анонсировать сразу два World of Warcraft...
Предварительный обзор ASUS E406MA. Работ...
Предварительный обзор ASUS E406MA. РаботМногие пользователи уверены, что ноутбук нужно покупать как полноценную замену настольному компьютеру. То...
Обзор Ebates. Скидки на всё...
Обзор Ebates. Скидки на всёВ последнее время тематика всевозможных кэшбек-сервисов пользуется повышенным спросом среди пользователей...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. ...
Предварительный обзор Chuwi Lapbook SE. В последнее время техника Apple, в частности ноутбуки, подвергается жесткой кринке со стороны пользовател...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor