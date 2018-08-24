Предварительный обзор Fitbit Charge 3. Новый этап фитнес-трекеров

Прежде всего стоит отметить, что современный рынок спортивных браслетов погибает. Это года четыре назад все получали удовольствие от очередного браслета, который измерял калории и пульс, но на сегодняшний день это мало интересует покупателей. Дело в том, что если вы спортсмен или просто интересуетесь этим рынком, то вы уже купили себе браслет, при том года два назад. Это не смартфон и каждый год покупать новинку никто не будет, а новых функций разработчики и не показывают. Вот вышел браслет Fitbit Charge 3, который выглядит круто и все такое, но аналитики уже пророчат ему провальные продажи. Все потому, что фанаты уже владеют нужным браслетом, зачем им тратить деньги ради покупки нового продукта? Сегодня разберем более детально, почему новинка крутая и стоит своих денег, но ее все равно никто не будет покупать. Да, пока что комментарий о плохих продажах еще спорный, но мы в него спокойно верим.

Дизайн корпуса

Основа браслета, или часов, являет собой прямоугольную конструкцию с таким же прямоугольным циферблатом. На нем вы будете видеть всю нужную информацию, время и все в таком духе. Данных сюда помещается не очень и много, хотя диагональ дисплея для своего рынка очень даже приличная. На одной из граней расположена клавиша управления, которая отвечает и за разблокировку устройства. Цепляется ремешок по довольно классическому механизму, в этом плане разработчики решили ничего кардинально не менять. Отметим, что представлено два варианта корпуса самих часов и невероятное множество разнообразных ремешков. Это позволит вам подобрать нужный дизайн под определенный дресс-код или просто по вкусу пользователя. Мне вот очень понравился вариант с черным корпусом и красным ремешком, но это уже лично дело каждого. И, конечно же, вы можете менять ремешки и так далее.

Характеристики

Начнем с того, что браслет оборудован монохромным дисплеем на OLED технологии. Это значит, что он черно-белый, из-за чего получить красивые картинки на экране вы не сможете. Зато батарею будет съедать медленнее. Подключается гаджет к источнику вроде смартфона или какой-то гарнитуры при помощи Bluetooth 4.0. К сожалению, это все характеристики продукта — производитель решил не уточнять информацию о процессоре, оперативной памяти или каких-то других параметрах. С другой стороны, это же просто браслет, а не умные часы или смартфон.

Защита от влаги

Производитель уточнил, что продукт построен в абсолютно монолитном корпусе. Это значит, что вы не сможете утопить браслет даже при большом желании — устройство гарантированно будет работать под водой на глубине до 50 метров. В сети даже говорят, что и на ста метрах работать можно, но там уже давление слишком высокое и может просто треснуть корпус. Зато плавать в бассейне, ходить в душ и заниматься прочими какими-то вещами вы сможете с большим удовольствием и без страха как-то убить продукт водой. Про падения и прочие механические воздействия ничего сказано не было.

Итог

Теперь про стоимость. За обычную версию просят 150 долларов и это достаточно дорого, как для умного браслета. Это же не умные часы с дисплеем и прочими фишками, а просто браслет. Далее, за версию с NFC для платежей нужно отдать 170 долларов. Если вы действительно планируете часто платить в магазинах при помощи браслета, то это точно ваш выбор, остальным же советую брать обычный вариант. Либо не брать данную модель вообще. На рынке невероятное множество конкурентов, которые могут уделать этот продукт как в плане цены, так и в плане возможностей. Вот и думайте теперь, зачем такое выпускать.